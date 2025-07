Polêmica

MC Poze diz que não pode protestar por Oruam e afirma não ter que provar lealdade

Funkeiro declara que ajudará o amigo de outras formas e que também enfrenta problemas

"Se fosse naquela época em que eu era mais novo, em 2018 ou 2019, eu provavelmente estaria xingando e fazendo a mesma coisa. Mas hoje, com cinco filhos, mais casca e visão, sei que o momento é de sabedoria", afirmou Poze, que atualmente cumpre medidas cautelares. Ele está proibido, por exemplo, de sair da comarca ou manter contato com pessoas ligadas à facção Comando Vermelho, sob risco de voltar à prisão.>

Segundo ele, a prisão de Oruam representa uma perseguição semelhante à que ele próprio enfrentou recentemente. "O que tentaram fazer comigo, conseguiram fazer com ele. Mexeram com a mente do moleque, fizeram ele falar um monte de coisa para depois ligarem com outras paradas e levarem ele preso", desabafou o cantor em uma sequência de stories no Instagram.>