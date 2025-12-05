Voluntariado: 4 formas de fortalecer a saúde mental ajudando os outros

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:24
O Dia do Voluntariado, celebrado em 5 de dezembro, é uma oportunidade para refletir sobre como a solidariedade impacta não apenas quem recebe ajuda, mas também como transforma aqueles que dedicam seu tempo a causas sociais.
Renata Caveari, professora do curso de Psicologia da Afya Centro Universitário Itaperuna, explica que o ato de servir vai muito além do gesto solidário. “O voluntariado cria uma sensação de propósito e conexão que faz bem para quem recebe, mas também transforma profundamente quem oferece ajuda”, afirma.
Segundo ela, essa prática abre espaço para uma percepção mais empática da realidade e para sentimentos de pertencimento. “Quando nos envolvemos com causas, ampliamos nosso olhar e construímos relações mais humanas. Isso tem impacto direto na nossa saúde mental”, destaca.
Um estudo da American Psychological Association (APA) mostrou que participar de atividades voluntárias pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, fornecer um senso de propósito e significado, melhorar a autoestima, o bem-estar emocional e até mesmo reduzir o risco de depressão. Esses benefícios estão diretamente relacionados às trocas que estabelecemos durante as ações solidárias.
A professora explica que, em nossas relações interpessoais, trocamos não apenas bens materiais, mas também bens sociais , como amor, informação, status, entre outros. “Nas trocas, minimizamos os custos e maximizamos as recompensas, e isso nos fortalece e nos auxilia em nossa transformação pessoal”, afirma.
Além de promover trocas genuínas, pequenas ações voluntárias realizadas no fim de ano podem reduzir tensões acumuladas e favorecer um estado emocional mais equilibrado. “É um período que naturalmente desperta balanços pessoais. O voluntariado ajuda a ressignificar esse momento”, completa Renata Caveari.
As vantagens do voluntariado para a saúde mental se manifestam de diferentes formas, impactando desde aspectos emocionais individuais até a qualidade das relações interpessoais. Veja a seguir quatro benefícios que essa prática pode trazer para o equilíbrio psicológico e emocional:
Praticar o voluntariado estimula emoções positivas e reduz a ativação fisiológica ligada ao estresse , trazendo uma sensação de calma.
Sentir-se útil e contribuir para algo maior gera autoconfiança e melhora a percepção de valor pessoal.
Participar de projetos coletivos amplia redes de apoio e combate a sensação de isolamento, comum no fim de ano.
Ajudar o próximo direciona o foco para fora das preocupações cotidianas e favorece uma visão mais solidária e menos autocentrada, o que melhora o humor e a estabilidade emocional.
