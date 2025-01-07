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Cultura

5 filmes sobre empatia para assistir com os filhos

Longas ensinam as crianças a respeitar as diferenças e a valorizar os sentimentos dos outros
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 19:20

Filmes abordam a empatia de forma lúdica e divertida (Imagem: Reprodução digital | Lions Gate Entertainment)
Filmes abordam a empatia de forma lúdica e divertida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Lions Gate Entertainment
Incentivar a empatia nas crianças é essencial para o desenvolvimento de valores como respeito e compreensão sobre o próximo. No entanto, ensinar essa habilidade nem sempre é uma tarefa simples. Para ajudar pais e tutores, os filmes se tornam uma excelente estratégia, pois, por meio de histórias envolventes e personagens cativantes, conseguem transmitir importantes lições de forma lúdica e acessível, além de entreter e promover reflexões sobre sentimentos.
Por isso, confira 5 filmes que abordam a empatia para assistir com as crianças!

1. Divertida Mente 1 e 2 (2015 e 2024)

&#8220;Divertida Mente&#8221; ensina sobre a importância de validar os sentimentos do outro (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)
“Divertida Mente” ensina sobre a importância de validar os sentimentos do outro Crédito: Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures
Os filmes de Divertida Mente acompanham a história de Riley, uma garota orientada por suas emoções (Alegria, Tristeza, Raiva, Vergonha, Inveja, Tédio e Ansiedade). Juntas, as emoções moldam as reações da protagonista diante dos acontecimentos da vida. Com histórias envolventes, as obras mostram como é importante validar os sentimentos do outro, especialmente nos momentos difíceis.

2. Extraordinário (2017)

&#8220;Extraordinário&#8221; ensina a valorizar gestos de bondade e olhar além das aparências (Imagem: Reprodução digital | Lions Gate Entertainment)
“Extraordinário” ensina a valorizar gestos de bondade e olhar além das aparências Crédito: Imagem: Reprodução digital | Lions Gate Entertainment
“Extraordinário” conta a história de Auggie Pullman, um garoto que nasceu com uma síndrome genética que resultou em diferenças faciais. Ao decidir deixar os estudos em casa para frequentar a escola, o protagonista enfrenta desafios como o preconceito e a busca por aceitação. A partir disso, o filme ensina a importância de olhar além das aparências e mostra como pequenos gestos de bondade podem transformar a vida.

3. Os Croods (2013)

&#8220;Os Croods&#8221; incentiva a valorização das escolhas e dos sentimentos do outro (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Fox)
“Os Croods” incentiva a valorização das escolhas e dos sentimentos do outro Crédito: Imagem: Reprodução digital | 20th Century Fox
“Os Croods” acompanha a história de uma família pré-histórica enfrentando desafios inesperados em um mundo selvagem e em constante transformação. O filme foca na relação entre o pai, Grug, e sua filha, Eep, que deseja explorar o mundo além da caverna onde vive, e ensina como a empatia é fundamental para entender e respeitar os sentimentos dos outros. Ao longo de suas emocionantes aventuras, Grug aprende a valorizar as escolhas de Eep, percebendo que o medo e a proteção, ainda que motivados pelo amor, precisam ser equilibrados com base nas necessidades do outro.

4. O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes (2009)

&#8220;O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes&#8221; mostra a importância da união (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Fox)
“O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes” mostra a importância da união Crédito: Imagem: Reprodução digital | 20th Century Fox
O filme “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes” acompanha a história do Grilo Feliz, um músico que sonha em gravar um CD. Porém, após a descoberta de fósseis de insetos gigantes na floresta, ele se vê obrigado a salvar seu lar. Para isso, se junta a outros habitantes da floresta, formando uma equipe improvável. Ao longo da trama, apesar das diferenças, os personagens desenvolvem uma forte amizade e se unem para alcançar o objetivo comum. A obra ensina às crianças que, mesmo em situações difíceis, a empatia e o trabalho em equipe são fundamentais para superar os desafios.

5. A saga Toy Story (1995)

A saga &#8220;Toy Story&#8221; ensina as crianças sobre a importância da lealdade (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures e Pixar Animation Studio)
A saga “Toy Story” ensina as crianças sobre a importância da lealdade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures e Pixar Animation Studio
Um clássico das produtoras Disney e Pixar, a saga “Toy Story” segue a história de Woody, Buzz Lightyear e outros brinquedos que ganham vida quando não estão sendo observados. No primeiro filme, Woody precisa aprender a aceitar a chegada de Buzz, que inicialmente é visto como uma ameaça. Ao longo da série , os personagens enfrentam diversos desafios, mas, apesar das diferenças, desenvolvem uma forte amizade e aprendem a trabalhar em equipe. As histórias ensinam as crianças sobre lealdade e a importância de respeitar os sentimentos dos outros.

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