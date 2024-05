Com shows no ES, Ivete Sangalo e Ludmilla cancelam turnês; saiba como pedir reembolso

Ludmilla e Ivete Sangalo cancelam turnês no ES. Crédito: Reprodução/Instagram

Os fãs de Ivete Sangalo e Ludmilla foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira (15). O motivo é o cancelamento das turnês “A Festa”, que celebra os 30 anos de carreira da baiana, e “Ludmilla In The House”. Ambas, inclusive, estavam com shows marcados em terras capixabas.



O anúncio do cancelamento foi divulgado no perfil do Instagram de Lud e Veveta. Na publicação, as artistas afirmam que a produtora responsável pela turnê não conseguiria garantir as condições necessárias para que os shows acontecessem. Leia parte das notas abaixo:

“Honrando a transparência e a responsabilidade. Que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê "A Festa". A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas com a excelência e segurança prometidas e acordadas”, diz Ivete Sangalo.

"Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo", afirmou Ludmilla.

SHOWS NO ES

A turnê “A Festa”, de Ivete Sangalo, estava marcada para acontecer no dia 28 de setembro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Já Ludmilla iria se apresentar na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória, no dia 1° junho.

REEMBOLSO

De acordo com a postagem da cantora baiana, todos que adquiriram ingressos para os shows podem entrar em contato com a promotora do evento, a empresa 30e, para buscar as orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos. Ludmilla também deu a mesma orientação a seus fãs.

