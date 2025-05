Mariana Frechiani Maciel celebra 50 anos com festão em Manguinhos

Com festa Inspirada na cultura italiana, com direito até uma "tarantela", dança típica do Sul da Itália, Mariana Frechiani Maciel "cinquentou", no sábado (25), em Manguinhos. A aniversariante recebeu a família e amigos, ao lado do seu Pipo Maciel e dos filhos Malu, Bernardo e Felipe. O catering ficou a cargo do Le Buffet e o bolo by Michelix. O DJ Emerson Vaz ferveu a pista. Veja as fotos de Camilla Baptistin.