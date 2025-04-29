Tia Penha Nonato celebra aniversário com amigas em Vitória

Com uma fala sobre o papel estratégico do comércio de bens, serviços e turismo para o Espírito Santo, Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, fará a abertura da Semana S do Comércio, no dia 16 de maio, no Ilha Buffet, em Vitória. O evento, voltado neste dia para empresários, autoridades públicas e representantes de entidades de classe, terá ainda a apresentação de um vídeo institucional que reforça o impacto das ações do Sistema em todo o estado. A Semana S é um evento que valoriza o trabalho integrado das instituições do Sistema Comércio, destacando suas contribuições para a educação, qualificação profissional e o desenvolvimento econômico e social capixaba