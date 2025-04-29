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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Tia Penha Nonato celebra aniversário com amigas em Vitória

Publicado em
29 abr 2025 às 07:19
Tia Penha Nonato
Tia Penha Nonato  celebrou aniversário no dia 23 e reuniu amigas no dia 25, no Lareira Portuguesa Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva,  Tia Penha!

Aniversariante do dia 23, a empresária Penha Nonato, a nossa Tia Penha, passou uma semana comemoranda a data com a família, colaboradores de agência e na última sexta (25), reuniu amigas para um almoço, na Lareira Portuguesa. No menu, bacalhau Lareira e de natas e Chardonnay geladinho para acompanhar. O bolo foi de Najla Carone. Sandra e Liseta Fonseca estavam de lá de olho em tudo. Veja as fotos!

MODA E JOIAS

Julia Abikair, Maria Tereza Aragão e Luiza Larica
Julia Abikair, Maria Tereza Aragão e Luiza Larica: na reinauguração da Eight com lançamento de Azul Joias e bufê de Tereza Aragão, na sexta (25), na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Wine Tasting

A segunda  edição do Wine Tasting Gran Cave está confirmado para o dia 4 de junho. Franklin Bittencourt, da Escola de Sommelier do Espirito Santo, é presença confirmada no evento exclusivo. Venda de ingressos começam nesta terça-feira (29), no site da Gran Cave.

De Castelo para o mundo

Ao lado da grande anfitriã do evento, a renomada chef Mariane Coelho, o também chef, Rogério Guedes e sua esposa, a empresária Cíntia Bortolo, de Castelo, foram convidados a participar do maior Congresso Nacional para Profissionais de Buffet na última semana, em São Paulo. Trata-se do maior evento de alta gastronomia do país, promovido pelo consagrado Buffet paulista, Delikatessen. Chef Mariane cozinha em eventos de celebridades como o jogador Neymar e a cantora Ivete Sangalo. Rogério e Cíntia retornam à Castelo cheios de novidades para os seus clientes e parceiros do Sul do estado do Espírito Santo.

EXPOSIÇÃO

Andreia Falqueto, Gabi King e Liza Tancredi
Andreia Falqueto, Gabi King e Liza Tancredi: na abertura da exposição "O Mundo de Gabi King", no sábado (26), na Casa Flor, Centro de Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Noite de autógrafos

A psicóloga e escritora Rosângela Pereira Azevedo convida para uma noite especial de autógrafos de seu livro “Desvendando Emoções e Aprendendo a Lidar com Elas”, no próximo dia 6 de maio, das 19h às 21h, na Livraria Leitura, Piso L2, do Shopping Vitória.

COQUETEL

Kitia Perciano e Paula Baião
Kitia Perciano e Paula Baião: na tarde de moda de Julia Abikair e Luiza Larica  Crédito: Mônica Zorzanelli

Semana S

Com uma fala sobre o papel estratégico do comércio de bens, serviços e turismo para o Espírito Santo, Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, fará a abertura da Semana S do Comércio, no dia 16 de maio, no Ilha Buffet, em Vitória. O evento, voltado neste dia para empresários, autoridades públicas e representantes de entidades de classe, terá ainda a apresentação de um vídeo institucional que reforça o impacto das ações do Sistema em todo o estado. A Semana S é um evento que valoriza o trabalho integrado das instituições do Sistema Comércio, destacando suas contribuições para a educação, qualificação profissional e o desenvolvimento econômico e social capixaba

Protagonismo da Ases

A Associação dos Empresários da Serra (ASES) tem motivos de sobra para comemorar. Com 47 anos de história, a entidade registrou um crescimento de cerca de 30% no último ano, reforçando seu papel como a maior e mais tradicional associação empresarial do Espírito Santo. Com uma atuação marcada por articulação estratégica entre setor público e privado, a ASES vem ampliando sua rede de associados e fortalecendo sua presença em pautas importantes para o desenvolvimento do Estado. Sob o comando do presidente Fábio Junger, a entidade se consolida como referência em representatividade, inovação e estímulo ao empreendedorismo. Prova de que o associativismo, quando bem conduzido, transforma realidades e gera oportunidades!

ENCONTRO 

Débora Veronez, Nikolas Ferreira e Patrick Ribeiro
Débora Veronez, Nikolas Ferreira e Patrick Ribeiro: palestra sobre fé, política e valores cristãos, no Espaço Patrick Ribeiro, na sexta (25) Crédito: Cloves Louzada

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