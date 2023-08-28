Teatro Sesi será reinaugurado com grandes nomes da cultura do ES

Com 23 anos de existência, o Espaço Cultural Rui Lima do Nascimento – Teatro Sesi – será reinaugurado no próximo dia 1º de setembro após passar por uma reforma e ampliação. Considerado um dos principais endereços artísticos da capital capixaba, o Teatro Sesi ES, localizado no bairro Jardim da Penha, prepara uma grande programação com a participação de personalidades da cultura capixaba para marcar a sua reabertura. Amaro Lima, Fabio Carvalho, Elaine Augusta e Isabella Lucchi são alguns dos convidados que cantarão ao lado da Orquestra Camerata Sesi.