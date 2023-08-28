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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Teatro Sesi será reinaugurado com grandes nomes da cultura do ES

Publicado em
28 ago 2023 às 17:26
Orquestra Camerata Sesi.
Orquestra Camerata Sesi. Crédito: Thiago Guimarães
Com 23 anos de existência, o Espaço Cultural Rui Lima do Nascimento – Teatro Sesi – será reinaugurado no próximo dia 1º de setembro após passar por uma reforma e ampliação. Considerado um dos principais endereços artísticos da capital capixaba, o Teatro Sesi ES, localizado no bairro Jardim da Penha, prepara uma grande programação com a participação de personalidades da cultura capixaba para marcar a sua reabertura. Amaro Lima, Fabio Carvalho, Elaine Augusta e Isabella Lucchi são alguns dos convidados que cantarão ao lado da Orquestra Camerata Sesi.
Teatro Sesi Jardim da Penha (
Teatro Sesi Jardim da Penha reformado e ampliado Crédito: Divulgação/Findes
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