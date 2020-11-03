Camerata Sesi é destaque na abertura do Festival de Música Erudita do ES

Músicos da Camerata Sesi ES que se apresentarão no Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Jackie Campos

Nada como a delicadeza e a sensibilidade da música para vencermos os dias difíceis que estamos enfrentando. Sob esse mantra, destacando ainda a brasilidade e a forte produção feminina, o Festival de Música Erudita do Espírito Santo estreia sua oitava edição nesta sexta-feira (6), às 20h, com um concerto que contará com as presenças da Orquestra Camerata Sesi, Luciano Maia e solistas da OSES, com regência de Gabriela Queiroz.

novo coronavírus, o evento - que acontece de 6 a 28 de novembro, sob a direção de Tarcísio Santório e Natércia Lopes - também aderiu ao formato virtual. Todas as apresentações serão ao vivo, direto do Teatro do Sesi, em Vitória, sem a participação do público. As transmissões serão feitas pelo canal da mostra no Por conta da pandemia do, o evento - que acontece de, sob a direção de- também aderiu ao formato virtual. Todas as apresentações serão ao vivo, direto do, em, sem a participação do público. As transmissões serão feitas pelo canal da mostra no YouTube , com programação gratuita.

O concerto de abertura confirma o tom nacionalista do festival em 2020. Serão resgatados os trabalhos de três compositores brasileiros: o gaúcho Radamés Gnattali, a paulista Lina Pires de Campos e o carioca Cesar Guerra-Peixe.

O concerto para acordeon, tumbadoras e cordas de Gnatalli abre o programa. O gaúcho foi arranjador e orquestrador da Rádio Nacional, além de compositor que mesclava influências da música popular e do jazz. No segundo ato, surge uma espécie de intermezzo lírico, com Lina Pires de Campos. Associada ao piano (por ter sido divulgadora da escola técnica de Magdalena Tagliaferro), Lina terá apresentado a sua homenagem a Camargo Guarnieri, um dos mestres do nacionalismo.

Gabriela Queiroz será a regente do concerto de abertura do 8º Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Jackie Campos

Em um terceiro momento, segue-se outra homenagem. Desta vez, a de Cesar Guerra-Peixe aos músicos do Rio de Janeiro, com o especial "Roda de Amigos". Aqui, a apresentação mesclará a música de concerto a manifestações populares tipicamente cariocas, em um momento de descontração e bom humor.

EXPECTATIVAS

Tarcísio Santório, um dos diretores do festival, afirma ter boas expectativas em relação ao evento, mesmo com sua estreia em formato digital. "Apesar de não contarmos com o 'calor' da plateia, vemos como uma possibilidade de mostrar a música brasileira para todo o mundo. As transmissões pela internet abrem caminho para uma nova fatia de público", defende, revelando que não encontrou resistência dos músicos em relação às apresentações online.

"Os artistas estarão presentes no teatro, portanto, o ritual - e a emoção - será mantido. Para eles, é gratificante saber que a plateia está na segurança de suas casas, apreciando a boa música."

O diretor não descarta apresentações híbridas para outras edições do festival. "Atualmente, os eventos culturais seguem para esta direção. Como disse anteriormente, é uma maneira alcançar uma plateia maior. A pandemia fez com que ampliássemos o nosso olhar sob o futuro da arte, rompendo fronteiras", explica o diretor, que espera um aumento do público nesta edição, chegando a 15 mil views por apresentação.

DIVERSIDADE

Sob curadoria de Livia Sabag, o Festival de Música Erudita do Espírito Santo propõe uma reflexão sobre as fronteiras simbólicas e físicas do momento que o Brasil e o planeta estão atravessando. Os concertos serão formados por obras de compositores brasileiros, latino-americanos e portugueses, como Astor Piazolla, Babi de Oliveira, Cacilda Borges Barbosa, César Guerra-Peixe, Eurico Carrapatoso, Daniel Schvetz, Fernando Lopes-Graça, Heitor Villa-Lobos, Jocy de Oliveira, Kilza Setti, Maria Luisa Anido, Tatiana Catanzaro e a capixaba Terezinha Dora.

Camila Titinger é uma das convidadas do Festiva de Música Erudita do Espírito Santo,que começa nesta sexta-feira Crédito: Keiny Andrade

A programação conta com estreias nacionais, como o quarteto de cordas LHomme Desarmé, do compositor português Eurico Carrapatoso, e o quinteto Trilogia del Ángel, do argentino Daniel Schvetz. Entre os artistas convidados, destaca-se a participação de Camila Titinger, Emmanuele Baldini, Luciano Maia, Manuela Freua, Marina Considera, Meire Norma, Willian Lizardo e Ricardo Ballestero.

8º FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA DO ESPÍRITO SANTO

Data: de 6 a 28 de novembro de 2020

de 6 a 28 de novembro de 2020 Plataforma: pelo canal do YouTube do festival

pelo canal do YouTube do festival Ingressos: acesso gratuito

acesso gratuito Informações: pelo site oficial do festival

PROGRAMAÇÃO

CONCERTOS - SEMPRE ÀS 20H, AO VIVO, DO TEATRO DO SESI, EM VITÓRIA

06 de Novembro

Concerto de Abertura

Orquestra Camerata Sesi, Luciano Maia e solistas da OSES

Regência: Gabriela Queiroz





07 de Novembro

Violão e voz

Bruno Madeira e Priscila Aquino





13 de Novembro

Concerto piano, clarinete, voz e violino

Meire Norma, Willian Lizardo e Clarinetista OSES

Participação especial: Natércia Lopes e Jaqueline Lima





14 de Novembro

Duos e solos de violino e violoncelo

Gabriela Queiroz e Jonathan Azevedo





20 de Novembro

Quartetos e quinteto de cordas

Quarteto Bratya - Diego Adinolfi, Elton Reis, Rodney Silveira e Jonathan Azevedo

Participação especial: Leandro Nery





21 de Novembro

Voz e violino

Emmanuelle Baldini e Manuela Freua





27 de Novembro

Voz e piano

Ricardo Ballestero e Camila Titinger





28 de Novembro

Concerto de encerramento

Orquestra Camerata Sesi e Marina Considera

Participação especial: OSES-Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

Regência: Helder Trefzger

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