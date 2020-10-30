A Transe é selecionada para Semana Internacional de Música de SP

O duo A Transe é formado pelo casal Francesca Pera e Fernando Zorzal Crédito: Nunah Alle e Karola Balves

Há nove anos juntos, o casal Francesca Pera e Fernando Zorzal criaram em meados de 2018 o projeto musical "A Transe", que vem ganhando espaço na cena cultural capixaba e brasileira. Dois anos depois do início e um disco no portfólio, o duo comemora mais um fruto do trabalho: a entrada na lista de apresentações da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM).

A maior feira do mercado musical da América Latina acontecerá entre os dias 3 de novembro e 6 de dezembro. E o duo capixaba está entre os 44 artistas selecionados para a lista oficial de showcases, que acontecem entre os dias 2 e 5 de dezembro, das 14h às 20h, dentro da programação do evento, transmitida on-line pelo portal da SIM.

Eu fiquei muito feliz quando soube. Eu gritei na hora, pulei, conta animada ao telefone a cantora Francesca Pera.

A SIM a gente já acompanhava como expectadores. Fernando e eu já fomos dois anos juntos e eu fui sozinha outra vez. Já estava frequentando aquele espaço e ficava desejando e sonhando com isso de ser uma artista selecionada, relata.

A empolgação de Pera com a seleção não é para menos. O duo capixaba passou pelo filtro da seleção que teve mais de mil artistas inscritos.

Foram 1086 inscrições de bandas e artistas do Brasil e de outros 15 países. O dia e horário da apresentação de A Transe ainda não foi divulgado.

NOVIDADES

Mesmo sem saber a data da apresentação, Francesca Pera adianta que o planejamento para o show já começou. Estamos preparando um show de 25 minutos feito com muito carinho. Iremos cantar algumas músicas do nosso primeiro disco e também lançaremos oficialmente o EP Bad Vibes de Casal, comenta a cantora sobre o novo projeto musical lançado nas plataformas de streaming em outubro deste ano com duas faixas: Pra te ver e Domingo. Pera compartilha ainda que algumas músicas inéditas também estão na lista das canções para o showcase da SIM.

A Transe tem um chão de possibilidades pela frente. Com pouco tempo de caminhada, o duo mantém acesa a fé no futuro e faz planos. Depois do EP, já estamos preparando mais uns três singles que serão lançados. Um deles é em parceria com a MC Afari que terá um videoclipe aprovado em um edital de cultura, conta Francesca que é interrompida com a voz da filha Pilar encantada com o crescimento de um pé de feijão. Inclusive, Pilar é a filha do casal que inspirou o primeiro disco de A Transe.

Questionada sobre o que toca nos fones de ouvidos, Francesca Zorzal não titubeia. A artista confessa que nos últimos tempos, tem escutado bastante o duo argentino Perotá Chingó, o cantor capixaba Dan Abranches e o grupo paulista Obirin Trio.

SEMANA INTERNACIONAL DE MÚSICA

A Semana Internacional de Música (SIM) de São Paulo é a maior feira dedicada aos negócios da música na América Latina. Desde 2013, ela reúne profissionais de todo o mundo durante cinco dias para discutir as tendências no setor, além de capacitar e criar oportunidades de negócios.

Em sua oitava edição, ela teve que se adaptar a um novo formato. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a programação da Semana Internacional de Música será desta vez toda virtual e terá duração estendida. Serão mais de 30 dias com uma rica gama de atividades com workshops, painéis, debates, encontros, premiações e apresentações culturais.

As atividades mais voltadas para o negócio e para o networking profissional no setor cultural são restritas e pagas. Os ingressos têm preços que variam entre R$50 e R$450. Toda a programação artística, que conta com mais de 300 apresentações culturais nacionais e internacionais, é totalmente gratuita e será transmitida pelo site www.simsaopaulo.com.

*Lorraine Paixão é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

SERVIÇO