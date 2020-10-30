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A Transe é selecionada para Semana Internacional de Música de SP

Duo capixaba está na lista de showcases da maior feira de música da América Latina, que começa na terça-feira (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 12:14

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 12:14

Formada pelo casal Francesca Pera e Fernando Zorzal, a banda A Transe lança novo disco
O duo A Transe é formado pelo casal Francesca Pera e Fernando Zorzal Crédito: Nunah Alle e Karola Balves
Há nove anos juntos, o casal Francesca Pera e Fernando Zorzal criaram em meados de 2018 o projeto musical "A Transe", que vem ganhando espaço na cena cultural capixaba e brasileira. Dois anos depois do início e um disco no portfólio, o duo comemora mais um fruto do trabalho: a entrada na lista de apresentações da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM).
A maior feira do mercado musical da América Latina acontecerá entre os dias 3 de novembro e 6 de dezembro. E o duo capixaba está entre os 44 artistas selecionados para a lista oficial de showcases, que acontecem entre os dias 2 e 5 de dezembro, das 14h às 20h, dentro da programação do evento, transmitida on-line pelo portal da SIM.
Eu fiquei muito feliz quando soube. Eu gritei na hora, pulei, conta animada ao telefone a cantora Francesca Pera.
A SIM a gente já acompanhava como expectadores. Fernando e eu já fomos dois anos juntos e eu fui sozinha outra vez. Já estava frequentando aquele espaço e ficava desejando e sonhando com isso de ser uma artista selecionada, relata.
A empolgação de Pera com a seleção não é para menos. O duo capixaba passou pelo filtro da seleção que teve mais de mil artistas inscritos.
Foram 1086 inscrições de bandas e artistas do Brasil e de outros 15 países. O dia e horário da apresentação de A Transe ainda não foi divulgado.

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NOVIDADES

Mesmo sem saber a data da apresentação, Francesca Pera adianta que o planejamento para o show já começou. Estamos preparando um show de 25 minutos feito com muito carinho. Iremos cantar algumas músicas do nosso primeiro disco e também lançaremos oficialmente o EP Bad Vibes de Casal, comenta a cantora sobre o novo projeto musical lançado nas plataformas de streaming em outubro deste ano com duas faixas: Pra te ver e Domingo. Pera compartilha ainda que algumas músicas inéditas também estão na lista das canções para o showcase da SIM.
A Transe tem um chão de possibilidades pela frente. Com pouco tempo de caminhada, o duo mantém acesa a fé no futuro e faz planos. Depois do EP, já estamos preparando mais uns três singles que serão lançados. Um deles é em parceria com a MC Afari que terá um videoclipe aprovado em um edital de cultura, conta Francesca que é interrompida com a voz da filha Pilar encantada com o crescimento de um pé de feijão. Inclusive, Pilar é a filha do casal que inspirou o primeiro disco de A Transe.
Questionada sobre o que toca nos fones de ouvidos, Francesca Zorzal não titubeia. A artista confessa que nos últimos tempos, tem escutado bastante o duo argentino Perotá Chingó, o cantor capixaba Dan Abranches e o grupo paulista Obirin Trio.

SEMANA INTERNACIONAL DE MÚSICA

A Semana Internacional de Música (SIM) de São Paulo é a maior feira dedicada aos negócios da música na América Latina. Desde 2013, ela reúne profissionais de todo o mundo durante cinco dias para discutir as tendências no setor, além de capacitar e criar oportunidades de negócios.
Em sua oitava edição, ela teve que se adaptar a um novo formato. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a programação da Semana Internacional de Música será desta vez toda virtual e terá duração estendida. Serão mais de 30 dias com uma rica gama de atividades com workshops, painéis, debates, encontros, premiações e apresentações culturais.
As atividades mais voltadas para o negócio e para o networking profissional no setor cultural são restritas e pagas. Os ingressos têm preços que variam entre R$50 e R$450. Toda a programação artística, que conta com mais de 300 apresentações culturais nacionais e internacionais, é totalmente gratuita e será transmitida pelo site www.simsaopaulo.com.
*Lorraine Paixão é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

SERVIÇO

  • SIM São Paulo 2020
  • Quando: de 03 de novembro a 06 de dezembro
  • Onde: www.simsaopaulo.com
  • Programação artística: mais de 300 showcases de artistas do mundo todo (showcases diurnos, programação colaborativa e coquetéis de networking)
  • Conferência: 70 painéis com palestras, keynotes, debates, workshops, meetups, sessões de pitch e Q&A
  • Atividades de Networking & Business: speed-meetings, reuniões agendadas, sessões de pitch de startups de música e tecnologia, artistas e festivais, além de longe de conexão, chats on-line;

  • ACESSO
  • Programação artística: gratuito
  • Programação de Conferência e Networking & Business:  R$ 50,00 (Early Bird, apenas 200 credenciais, a partir de 31/08), R$ 250,00 (1o lote, até 30/09), R$ 350,00 (2o lote, até 31/10), R$ 450,00 (3o lote, a partir de 01/11)
  • Assinantes da SIM Community têm desconto de 30% na compra da Pro-Badge ou podem adquirir ingressos avulsos para as atividades (de R$ 5,00 a R$ 50,00).

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