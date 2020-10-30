'Rap Solidário!' reúne BK, Dudu MC e mais artistas em live com doações

Melanina MCs

Abebe Bikila Costa Santos ou BK, como é conhecido, tornou-se um dos principais nomes do rap nacional nos últimos anos. Com apenas quatro anos de carreira e três discos gravados, o compositor carioca, de 31 anos, também é considerado um dos mais influentes de sua geração. Para ele, suas letras e músicas têm forte identificação, sobretudo com o público negro.

Nascida em Vila Velha (ES), Brendha Rangel ou simplesmente Budah, é dona de letras marcantes e envolventes, que costumam abordar temas de romance e situações rotineiras sempre carregadas de referências em R&B. É uma artista com múltiplas influências, que vão do Rap ao Samba. Suas composições giram em torno de suas próprias questões e vivências amorosas. A cantora irá apresentar seus maiores sucessos desde o começo da carreira, como: Cola Comigo, Licor e Dopamina até seus lançamentos mais atuais como: Estar com Você, Lingerie e Terra de Buda. Em suas apresentações também nos mostra o cover de Final Feliz do artista Jorge Vercillo, em sua própria versão, que também fez sucesso nas redes sociais por ser diferente da original.

Com 10 anos de carreira, DJ Miria Alves possui uma bagagem musical extensa e é referência na cena Hip Hop brasileira. A paulistana é conhecida por sua originalidade e habilidade em discotecar nos diversos gêneros musicais como o Hip Hop, R&B, MPB, Dance Hall, Funk entre outros. Versátil e dedicada, DJ Miria protagonizou uma série de ações logo no início. A DJ conquistou o 2o lugar no campeonato de mixagem da Numark Brasil, foi apresentadora do programa Black TV, da AIITV e se juntou ao grupo D'Quebrada Rap, com quem lançou o CD Batidas e Rimas.

Eduardo Santos Lima, mais conhecido como Dudu, nasceu em Vitória (ES) em 2002. Apesar da pouco idade, acumulou diversos títulos nas batalhas de MCs. Com o passar do tempo e com seu flow diferenciado, ganhou notoriedade alcançando milhões de views no YouTube. Hoje focado na carreira musical, seu canal já conta com quase 40 milhões de views, além de ter mais de um milhão e meio de ouvintes mensais no Spotify.

Foi o primeiro Rapper de Cariacica a lançar seu próprio selo, Viva Rima", por onde saíram seus trabalhos fonográficos. É conhecido nacionalmente pela participação nas batalhas de rimas, pela maneira peculiar de escrever e rimar; sua atuação nos movimentos sociais é outro destaque, além de intercâmbio com diversos artistas de diversos estilos e abrangência, sempre difundindo a cultura periférica do Espiríto Santo nacionalmente. A projeção alcançada por meio de seu trabalho auto-questionado é uma das principais referências do estado, não somente na música, mas na política pública.

Fabriccio Oliveira é natural de Vitória (ES). Na música, é um dos mais novos nomes da MPB e do R&B nacional. Em 2012, Fabriccio lançou de maneira independente o EP Desajeito que, para sua surpresa, contou com uma resposta bastante positiva de muita gente que passou a acompanhar seu trabalho desde então. A faixa Feito Tamborim chegou a fazer parte da coletânea "AMPLIFICADOR  Novíssima Música Brasileira", ao lado de nomes como Nômade Orquestra, Boogarins e Curumin. Seu primeiro disco, Jungle, foi lançado em 2017 e conta com participações de Tássia Reis e Luedji Luna. Com um vasto repertório musical e uma sonoridade plural, suas referências variam de ícones da música popular brasileira como Djavan, Simonal, Max de Castro aos grandes nomes da música negra norte-americana, como Marvin Gaye, Michael Jackson entre outros.

Ernauro Santos Feijó, mais conhecido como Mano Feijó, é um Rapper, M.C (Mestre de Cerimônia) e Educador Social, que se destaca por ser um dos artistas de maior consagração na cultura Hip Hop Capixaba; com 5 anos de carreira, um disco gravado totalmente independente com participação de grandes nomes do Hip Hop capixaba como M.c Adikto e D.j

Natural de Vitória (ES), Kika é graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Utiliza diferentes técnicas e escalas para explorar sua constante busca por memórias individuais e coletivas a fim de ressignificar narrativas hegemônicas. É também arte-educadora, atuando em projetos que se alinhem às suas práticas artísticas.