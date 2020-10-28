Lançando primeiro EP, capixaba Alinne Garruth aposta em ritmo latino

Alinne Garruth, cantora capixaba Crédito: Marcela Bicalho

Explorar a versatilidade - e a "pasión" - da cultura latina. Essa é uma das apostas de Alinne Garruth para o lançamento de seu primeiro EP, Abre Alas, já disponível nas plataformas digitais. Com seis faixas, o álbum traz como destaque a música "Quiero Más", que também ganhou um clipe no canal oficial da cantora.

Extrapolando (no bom sentido, é claro) os limites da salsa e do reggaeton, "Quiero Más" é uma música "caliente", criada especialmente para denunciar os desmandos de um relacionamento abusivo. Achou confuso? A própria artista capixaba explica.

"Compus pensando em uma amiga superinteligente e independente que viveu um relacionamento ruim por quatro anos com um homem de Honduras. Tinha que explorar essa história da exacerbação da masculinidade latina", explica a cantora, por telefone, de sua casa, em Cachoeiro de Itapemirim.

"A opção por gravar em espanhol é um resgate da própria cultura de nosso continente. Temos um idioma completamente diferente dos nossos países irmãos e, às vezes, esquecemos da nossa história", detalha, voltando a falar da importância social de sua música.

"É importante falarmos de relações abusivas por meio da arte, pois é uma situação recorrente para as mulheres. O intuito é que elas se sintam acolhidas e confortadas. É para dizer que elas não estão sozinhas."

"Quiero Más" também chama a atenção por seu clipe, que remete ao "hipermelodrama" do espanhol Pedro Almodóvar, com tons terrosos, personagens "histérios" e pelo abuso de um vermelho verborrágico, fruto da fotografia de Marcela Bicalho.

"Gravamos o vídeo em agosto, na minha casa em Vitória. Por conta da Covid-19, foi feito com uma equipe bem reduzida. Somente três pessoas cuidaram da produção. Optamos por cores vibrantes e saturadas, tudo para explorar o lado caliente do latino", brinca.

ZEN

Outra faixa de destaque de Abre Alas é Sucesso, que, ao contrário de "Quiero Más", vem em uma vertente mais calma, explorando ritmos indianos.

A composição de surgiu como resposta às críticas negativas de 'Azar', uma música minha que detalhava antigos relacionamentos. Como Vitória é uma cidade pequena, muitas pessoas ouviram e, por estarem direta ou indiretamente envolvidas, não gostaram da repercussão. Muitos chegaram a me ofender", lamenta. "'Sucesso' mostra que o meu trabalho é a confirmação da volta por cima. Os ataques só me fizeram crescer como artista.

Recém-formada em Publicidade pela UFES, Alinne Garruth diz que sua versatilidade vem de berço. "Desde pequena tive contato com as artes, estudando violão e piano. Meu pai era jornalista e minha avô, musicista. 'Abre Alas' (o EP) traz um pouco dessas referências, pois compus todas as faixas. Queria mostrar essa versatilidade, sempre voltada para a música pop", ressalta a artista de 23 anos, que chegou a fazer um curso de teatro musical nos Estados Unidos em 2019.

Alinne ressalta o bom momento por que passa a música capixaba. "Temos nomes de valor aparecendo para o país, como Silva e César MC, mas sinto que falta investimento para que a nossa cena alavanque. O capixaba precisa valorizar mais os seus artistas. Veja o exemplo do Silva. Ele precisou se destacar lá fora para começar a ser mais valorizado aqui", aponta.