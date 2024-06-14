  • Rapper Oruam presenteia namorada com gato Savannah, que chega a custar R$ 120 mil
Inusitado

Rapper Oruam presenteia namorada com gato Savannah, que chega a custar R$ 120 mil

Cantor compra segundo filhote de híbrido entre gato doméstico e felino selvagem africano
Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 13:02

Rapper Oruam compra híbrido entre gato e felino selvagem Crédito: Reprodução/Instagram/@oruam
Para o Dia dos Namorados, o rapper Oruam comprou um gato para a namorada. Mas não um qualquer. O músico deu a amada um híbrido entre o gato doméstico e o serval, felino selvagem africano.
A espécie se chama Savannah. O animal é maior do que um gato e apresenta pelagem bege com listras e pontos em preto e orelhas grandes levemente pontudas.
Oruam e Fernanda já são donos de um gato da mesma espécie do filhote e se chama Malandrex. O felino chega a custar R$ 120 mil. Em uma foto que compartilhou ao lado do gato, Oruam escreveu: "Quando eu ficar rico não direi nada, mas haverá sinais."
Oruam é filho do traficante Marcinho VP, considerado chefe do Comando Vermelho. Em alguns vídeos que postaram, ele e a namorada mostraram que o gato os arranhou no rosto.

Veja Também

Briga entre Luana Piovani e Neymar ganha novo capítulo após festival cancelar show de Oruam

"Merece uma 2ª chance", diz Oruam após pedir liberdade do pai no Lollapalooza

'Queria ter beijado mais', diz Lumena Aleluia sobre primeiro De Férias com o Ex

