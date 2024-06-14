Rapper Oruam presenteia namorada com gato Savannah, que chega a custar R$ 120 mil

Para o Dia dos Namorados, o rapper Oruam comprou um gato para a namorada. Mas não um qualquer. O músico deu a amada um híbrido entre o gato doméstico e o serval, felino selvagem africano.
A espécie se chama Savannah. O animal é maior do que um gato e apresenta pelagem bege com listras e pontos em preto e orelhas grandes levemente pontudas.
Oruam e Fernanda já são donos de um gato da mesma espécie do filhote e se chama Malandrex. O felino chega a custar R$ 120 mil. Em uma foto que compartilhou ao lado do gato, Oruam escreveu: "Quando eu ficar rico não direi nada, mas haverá sinais."
Oruam é filho do traficante Marcinho VP, considerado chefe do Comando Vermelho. Em alguns vídeos que postaram, ele e a namorada mostraram que o gato os arranhou no rosto.