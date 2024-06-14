'Queria ter beijado mais', diz Lumena Aleluia sobre primeiro De Férias com o Ex

A influenciadora Lumena Aleluia é uma das participantes do reality De Férias Com o Ex Diretoria - Divulgação Crédito: Divulgação

Os nomes mais polêmicos das temporadas brasileiras de De Férias com o Ex voltaram na edição Diretoria, ao ar na MTV e no Paramaunt +. Lumena Aleluia, que não ficou de fora, disse que se arrependeu de algo na sua primeira participação e que volta ao reality de pegação para realizar tudo o que ficou faltando.

"Eu queria ter beijado mais", disse a psicóloga, que participou da edição "Caribe: Salseiro VIP" ao F5. "Porque 'De Férias' é esse clima que a gente gosta. Beijar várias boquinhas, vários 'corpitchos'." A ex-BBB disse ainda que, nesta temporada, conseguiu fazer quase tudo o que queria: "Beijei metade da casa e queria beijar mais".

Lumena contou que não tinha se "autorizado" a se apaixonar, mas o coração foi mais forte do que a razão: "Falei: 'Eu não vou me apaixonar'. Em respeito à minha jornada. Mas, a experiência é muito intensa. Chega uma hora em que você cede, você paga a língua", confessou.

O elenco de De Férias com o Ex Diretoria ainda conta com Escarião, Nakagima, Stefani Bays, Igor Freitas, Vini Buttel, Majú Mazalli, Martina Sanzi, Fafa, Liz, Lhuis e Cleber Zuffo. Eles disputam um prêmio de R$ 100 mil e o título de CEO da temporada.