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SBT vai exibir "Qual é a Música?" inédito com Nahim gravado uma semana antes de morte

Emissora pensou em cancelar a exibição por causa da morte. Nahim foi um dos maiores vencedores da primeira versão do "Qual é a Música?"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 16:58

Nahim gravou
Nahim gravou "Qual é a Música?" no SBT com Patrícia Abravanel Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
O SBT exibirá nas próximas semanas um Qual é a Música? inédito com a participação do cantor Nahim, que foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13). O quadro foi gravado na última quinta (6) para exibição no Programa Silvio Santos, hoje comandado por Patricia Abravanel.
O F5 apurou que o SBT pensou em cancelar a exibição por causa de sua morte, mas desistiu. A assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos confirma que ele será mostrado em breve, mas ainda sem uma data confirmada.
A tendência é que ele seja mostrado em julho. Nahim foi um dos maiores vencedores da primeira versão do Qual é a Música?, produzida nos anos 1980. O cantor venceu o quadro por 20 edições seguidas e ficou quatro meses e meio no ar no SBT.
Em nota, o SBT lamentou a morte de Nahim e relembrou sua trajetória da emissora, onde ele também foi jurado do Cante se Puder, em 2012. "Nahim e o SBT cresceram juntos e fizeram grandes parcerias ao longo dos anos", afirmou o comunicado.

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Nahim morreu nesta quinta-feira (13), de acordo com um vídeo divulgado em seu Instagram por Andreia Andrade, sua ex-mulher, que também fez o mesmo post em seu Instagram profissional. Ele tinha 71 anos.
O casal ficou junto por 13 anos e se separou há sete meses. Segundo o IML (Instituto Médico Legal), a morte foi causada por causa de uma queda forte de escada em sua casa.
Em nota, a Polícia Civil de São Paulo disse que ainda está investigando a morte do cantor. "Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência", diz o comunicado.

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