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Novo amor?

Ex de Gisele Bündchen teria affair com brasileira; saiba quem é a influenciadora

Tom Brady teria sido visto acompanhado da influenciadora Isabella Settanni em compromissos fora do Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 08:47

Tom Brady em 2022
Tom Brady em 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
Tom Brady pode ter engatado em um novo relacionamento após o divórcio com Giselle Bündchen. Segundo o colunista Matheus Baldi, o ex-jogador de futebol americano estaria vivendo um affair com a influenciadora brasileira Isabella Settanni.
De acordo com as informações do colunista, eles teriam se conhecido por amigos em comum e já estariam se relacionando há algum tempo. Os dois teriam sido vistos saindo juntos, em compromissos que aconteceram fora do Brasil.

Quem é Isabella Settanni?

Isabella Settani é influenciadora, com cerca de 200 mil seguidores no Instagram, além de modelo, publicitária e empresária. Adora compartilhar detalhes de sua vida, como suas viagens luxuosas. É apaixonada por surfe e esqui, algo que também está sempre presente em suas redes sociais.
Ela também é herdeira da JJ Alimentos, uma distribuidora de produtos hortifrutigranjeiros. Em 2014, namorou o surfista Gabriel Medina por quase um ano, mas longe dos holofotes.

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