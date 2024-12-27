Férias no Espírito Santo: veja programações de lazer e diversão para as crianças

Opções vão de shoppings a praças com brinquedos Crédito: Instagram/Shopping Montserrat/Prefeitura de Vitória/ Leonardo Silveira

As férias escolares chegaram e com elas diversas opções de lazer para os pequenos no Espírito Santo. Há alternativas para todos os gostos e bolsos, desde colônias de férias cheias de atividades recreativas até passeios gratuitos em shoppings, parques e espaços culturais.

A programação inclui atrações como teatros, boliches, brinquedotecas e exposições temáticas que prometem encantar crianças de todas as idades. Além disso, há opções de lazer nos centros educativos e culturais, como visitas ao Planetário da Ufes e ao Projeto Tamar. E claro que as colônias de férias criativas e cheias de aventura não poderiam ficar de fora.

Confira abaixo uma lista detalhada de atividades para aproveitar os dias livres com diversão garantida para toda a família.

SHOPPING VILA VELHA

Magic Ocean

O que é: atração inclui uma gigantesca piscina de bolinhas brancas e azuis, decorada com animais marinhos, além de pula-pula, escorregador e obstáculos que garantem momentos de pura diversão para os pequenos

Data: até 31/01

Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 14h às 21h

Onde: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha

Ingressos: R$ 40 por 40 minutos

Observação: crianças abaixo de 1,40m devem estar acompanhadas por um responsável (entrada gratuita para o responsável). Crianças de até 12 anos podem aproveitar o brinquedo instalado na Praça Sul do empreendimento

MASTERPLACE MALL

55ª Game Master

O que é: O Game Master é um evento tradicional de jogos de tabuleiro, que acontece no primeiro sábado de cada mês. Uma infinidade de jogos de cartas também estará disponível para quem for prestigiar o evento

Data: Sábado, 4 de janeiro

Horários: Das 9h às 19h

Onde: Praça de Alimentação do Masterplace Mall, Reta da Penha

Ingressos: Gratuito

SHOPPING VITÓRIA

Onde está Wally?

O que é: cenário lúdico das aventuras do personagem Wally. Entre as atrações, brinquedos gigantes, piscina de bolinhas, quebra-cabeça gigante, labirinto e muito mais

Quando: de 10/01 a 23/02

Horário: de segunda a sexta-feira, de 12h às 22h, sábados das 10h às 22h, e domingo das 12h às 20h

Onde: Praça Central do Shopping Vitória

Ingressos: R$ 40 - 30 min e R$ 60 - 1 hora

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts

O que é: Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais

Data: a partir de 11/01

Evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do shopping)





Take Kids



O que é: Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais e circuito de obstáculos.



Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 11h às 22h



Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos







Vila Parque Boliche





O que é: Boliche





Horários: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h





Ingressos: R$ 129,90 por uma hora (máximo de 6 pessoas por pista)





Reservas: (27) 99830-9478





Onde: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Diversão na Praça

O que é: Recreação infantil com brincadeiras e oficinas

Data: sábados e domingos

Horários: das 17h às 20h

Onde: Piso L3, em frente ao Kinoplex / Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha

Ingressos: Gratuito (ingresso pelo app do Shopping Praia da Costa)





Tarde Encantada



O que é: Teatro infantil com espetáculos variados.



Data: domingos



Horários: a partir das 15h



Ingressos: Gratuito (ingresso pelo app do Shopping Praia da Costa)







WOW Park



O que é: Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja



Data: todos os dias



Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas



Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto



Onde: Shopping Praia da Costa, Piso L3



Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90







Take Kids



O que é: espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais, circuito de obstáculos e muito mais



Data: todos os dias



Horário: segunda a sábado de 10h às 22h ; domingos e feriados de 14h às 21h



Local: shopping Praia da Costa, piso L2



Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos







Park Aranha e Casa Pig



O que é: em breve serão divulgadas mais informações



Data: a partir do dia 14 de janeiro



Local: Praça de Eventos do shopping Praia da Costa

SHOPPING MOXUARA

Moxuara Kids - Especial de Natal

O que é: Espetáculos teatrais temáticos gratuitos.

Datas: 15/12: Os Duendes do Papai Noel / 22/12: Um Natal Animal

Horários: 15h

Ingressos: Inscrição no Sympla (1kg de alimento não perecível)

Onde: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica





Galinha Pintadinha

O que é: Brinquedos infláveis e piscina de bolinhas com a temática da Galinha Pintadinha

Data: todos os dias, até 06/01

Horário: Seg a Quinta: 10h às 22h; Sexta e Sáb: 10h às 23h; Domingo: 11h às 22h

Onde: Praça de Eventos, Shopping Moxuara

Ingressos: a partir de R$ 50 por 30 minutos





Moxuara Kids Colônia de Férias

O que é: Evento infantil com recreação e oficinas aos fins de semana. Mais informações em breve

Data: janeiro

Ingressos: Para participar é preciso se inscrever gratuitamente no Sympla e levar 1kg de alimento não perecível





Take Kids

O que é: Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais, circuito de obstáculos e muito mais

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado de 10h às 22h ; domingos e feriados de 14h às 21h

Local: shopping Praia da Costa, piso L2

Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos

SHOPPING MONTSERRAT

Fábrica de Chocolate

O que é: Circuito divertido com brinquedos temáticos de doces e chocolates: escorregadores, pirulitos gigantes, cupcakes, diversos outros doces variados e espaço com bolinhas

Data: todos os dias, até 05/01

Horários: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h

Onde: Praça Central, Shopping Montserrat - Av. Eldes Scherrer Souza, Colina de Laranjeiras, Serra

Ingressos: a partir de R$ 45 por 30 minutos

Brinquedo "Fábrica de chocolate" Crédito: Instagram/Shopping Montserrat

SHOPPING BOULEVARD

Vila Parque Boliche

O que é: Boliche, música e um delicioso cardápio

Horários: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h / Sábado e domingo: 12h à 0h

Ingressos: R$ 139,90 por uma hora

Onde: Rod. do Sol, - Itaparica, Vila Velha





Fire Jump

O que é: Fire Jump é o lugar certo para a diversão, o parque de camas elásticas é a opção para todas as idades

Horários: 10h às 22h

Ingressos: valor por hora: 15 min - R$ 25 / 30 min - R$ 40





Take Kids

O que é: Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais, circuito de obstáculos e muito mais

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado de 10h às 22h

Local: shopping Praia da Costa, piso L2

Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos





NOVIDADES

Magic Park, a partir do dia 02/01

Pista de gelo, a partir de 02/01

PRAÇA DO PAPA – VITÓRIA

O que é: A decoração natalina inclui atrações como roda-gigante, carrossel, tobogã, trenzinho, Vila Natalina com a Casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, castelo iluminado, e o inédito Domo Geodésico com projeções imersivas e lasers

Quando: Até o início de janeiro

Horário: Das 19h às 22h, com sessões de projeção mapeada a cada 30 minutos.

Onde: Praça do Papa, Vitória

Ingresso: Gratuito

Decoração de Natal na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

PARQUE MOSCOSO – VITÓRIA

O que é: Iluminação com 300 mil microlâmpadas, Casa do Papai Noel, espaço Sagrada Família, espaço Trenó, com Papai Noel e suas renas, e espaço Estação Ferroviária com mini trenzinho

Quando: Até 6 de janeiro (exceto 31 de dezembro)

Horário: Das 16h às 23h

Onde: Parque Moscoso, Vitória

Ingresso: Gratuito

PRAINHA – VILA VELHA

O que é: Destaque para uma árvore de 23 metros com mais de 1,5 milhão de luzes de LED, locomotiva, casa em forma de bota, avião, roda-gigante, carrossel e Casa do Papai Noel. 116 árvores decoradas por escolas municipais celebram o tema “A extraordinária fábrica do velho Noel”

Quando: Programação cultural de terça a domingo

Horário: Das 18h às 23h

Onde: Prainha, Vila Velha

Ingresso: Gratuito

PARQUE DA CIDADE – SERRA

O que é: Cenário mágico com espetáculo de luzes, ornamentações naturais, roda-gigante, carrossel, trenzinho e a curiosa “árvore que canta”

Quando: Até o início de janeiro

Horário: Consulte a programação local

Onde: Parque da Cidade, Serra

Ingresso: Gratuito

PRAÇA DA CIÊNCIA

O que é: Um espaço interativo dedicado à divulgação científica, com 16 equipamentos que estimulam a exploração de conceitos de Física, Matemática e Educação Ambiental. O local é acessível, com estacionamento amplo e áreas adaptadas para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Ideal para todas as idades, o espaço convida os visitantes a aprenderem ciência de forma prática e divertida

Quando: Aberto de terça a domingo e feriados, com horários diferenciados. Fechado às segundas para limpeza e manutenção, inclusive em feriados

Horário: Terça a sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 17h / Sábado, domingo e feriados: 8h às 12h /Segunda-feira: Fechado

Onde: Centro de Ciência, Educação e Cultura – Praça da Ciência

Ingresso: Gratuito

Informações de contato e detalhes e toda programação de janeiro: /planetariodevitoria.ufes.br/ E-mail: [email protected] / Tel: (27) 3227-2531

Praça da Ciência, em Vitória Crédito: Divulgação

PLANETÁRIO DA UFES

O que é: O Planetário de Vitória é um espaço dedicado à astronomia e ciência espacial, oferecendo uma experiência educativa e imersiva para públicos de todas as idades. Com uma vasta programação de filmes temáticos, como "Reconhecimento do Céu Infantil", o Planetário proporciona uma viagem pelo universo com sessões interativas. É um destino ideal para quem busca explorar as maravilhas do cosmos.

Quando: Aberto de terça a sexta-feira com horários para escolas, instituições, e público geral

Horário: Para escolas e instituições - Matutino: 8h, 9h e 10h. Vespertino: 14h, 15h e 16h. Para comunidade universitária e público geral - Terça a quinta-feira: 11h (matutino) e 17h (vespertino). Sextas-feiras: 18h às 19h30.

Onde: Planetário de Vitória, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Mais informações no site: planetariodevitoria.ufes.br/ E-mail: [email protected] / Telefone: (27) 3227-2531

Ingresso: Gratuito

PROJETO TAMAR E INSTITUTO BALEIA JUBARTE

O que é: O projeto Tamar é voltado para a preservação de tartarugas marinhas e educação ambiental, é um espaço educativo e interativo que sensibiliza sobre a importância da conservação das espécies e dos oceanos. Já o Instituto Baleia Jubarte dedica-se à proteção das baleias jubarte que visitam as águas do Espírito Santo, promovendo ações de conscientização sobre a conservação da vida marinha.

Quando: Projeto Tamar - Aberto todos os dias. Segunda, quarta a domingo: 10h às 17h / Terça-feira: 10h às 15h. Instituto Baleia Jubarte: Aberto de terça a domingo, incluindo feriados

Horário: Terça a domingo: 9h às 17h

Onde: Localizados ao lado da Praça do Papa, em Vitória. Mais detalhes sobre endereço e como chegar estão disponíveis nos canais oficiais dos projetos.

Ingressos: Inteira: R$ 36 / Meia-entrada: R$ 18 (idosos acima de 60 anos, estudantes, professores, ID Jovem, crianças a partir de 6 anos, doadores com comprovante, pessoas com deficiência e seu acompanhante). Passaporte Família: R$ 90 (válido para dois adultos e duas crianças). Gratuidade: Crianças de até 5 anos. Moradores de Jesus de Nazareth (com comprovante de residência)

TEATRO CAMPANELI

Essa é uma boa opção para a criançada se divertir com os espetáculos do Teatro Campaneli. Localizado na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 75, em Vitória, o espaço sempre conta com peças teatrais para o público infantil. Para saber mais da programação e adquirir seu ingresso é só entrar em contato com o número (27) 99991 8229.

COLÔNIA DE FÉRIAS DO CLUBE ÁLVARES CABRAL

O que é : A tradicional Colônia de Férias do Clube Álvares Cabral chega à sua 73ª edição, trazendo uma programação recheada de atividades recreativas, culturais, esportivas e artísticas para crianças de 4 a 14 anos. As atividades incluem brincadeiras clássicas como pega-pega, queimada e caça ao tesouro, além de esportes tradicionais (basquete, futebol e vôlei) e alternativos, brincadeiras de dança, gincanas, festival de karaokê, atividades aquáticas e muito mais

Quando: De 13 a 24 de janeiro de 2025

Horário: Das 13h às 18h

Onde: Clube Álvares Cabral – Vitória

Ingresso: Valores por uma semana de colônia - Sócios do clube: R$ 378 / Não sócios: R$ 495 / Desconto especial - 10% de desconto para matrículas antecipadas até 12/01/2025. Valores com desconto - sócios: R$ 340,20. Não sócios: R$ 445,50

Inscrição: Disponível via link na bio e nos stories do Instagram do Clube Álvares Cabral

COLÔNIA DE FÉRIAS NA FAFI

O que é: A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) promove uma colônia de férias repleta de atividades artísticas e recreativas. Destinada a crianças de 6 a 12 anos, a programação inclui oficinas de recreação, teatro, dança e música, proporcionando diversão e aprendizado durante o período de férias escolares

Quando: De 13 a 17 de janeiro de 2025 / De 20 a 24 de janeiro de 2025

Horário: Das 14h às 17h

Onde: Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) – Vitória

Ingresso: Gratuito

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi. Crédito: Leonardo Silveira/PMV

COLÔNIA DE FÉRIAS DO JUMP TRAMPOLIM PARK