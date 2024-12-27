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Para os pequenos

Férias no Espírito Santo: veja programações de lazer e diversão para as crianças

Programação inclui atrações como teatros, boliches, brinquedotecas e exposições temáticas que prometem encantar crianças de todas as idades
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 16:39

Opções vão de shoppings a praças com brinquedos
Opções vão de shoppings a praças com brinquedos Crédito: Instagram/Shopping Montserrat/Prefeitura de Vitória/ Leonardo Silveira
As férias escolares chegaram e com elas diversas opções de lazer para os pequenos no Espírito Santo. Há alternativas para todos os gostos e bolsos, desde colônias de férias cheias de atividades recreativas até passeios gratuitos em shoppings, parques e espaços culturais.
A programação inclui atrações como teatros, boliches, brinquedotecas e exposições temáticas que prometem encantar crianças de todas as idades. Além disso, há opções de lazer nos centros educativos e culturais, como visitas ao Planetário da Ufes e ao Projeto Tamar. E claro que as colônias de férias criativas e cheias de aventura não poderiam ficar de fora.
Confira abaixo uma lista detalhada de atividades para aproveitar os dias livres com diversão garantida para toda a família.

SHOPPING VILA VELHA

  • Magic Ocean
  • O que é: atração inclui uma gigantesca piscina de bolinhas brancas e azuis, decorada com animais marinhos, além de pula-pula, escorregador e obstáculos que garantem momentos de pura diversão para os pequenos
  • Data: até 31/01
  • Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 14h às 21h
  • Onde: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha
  • Ingressos: R$ 40 por 40 minutos
  • Observação: crianças abaixo de 1,40m devem estar acompanhadas por um responsável (entrada gratuita para o responsável). Crianças de até 12 anos podem aproveitar o brinquedo instalado na Praça Sul do empreendimento

MASTERPLACE MALL

  • 55ª Game Master
  • O que é: O Game Master é um evento tradicional de jogos de tabuleiro, que acontece no primeiro sábado de cada mês. Uma infinidade de jogos de cartas também estará disponível para quem for prestigiar o evento
  • Data: Sábado, 4 de janeiro
  • Horários: Das 9h às 19h
  • Onde: Praça de Alimentação do Masterplace Mall, Reta da Penha
  • Ingressos: Gratuito

SHOPPING VITÓRIA

  • Onde está Wally?
  • O que é: cenário lúdico das aventuras do personagem Wally. Entre as atrações, brinquedos gigantes, piscina de bolinhas, quebra-cabeça gigante, labirinto e muito mais
  • Quando: de 10/01 a 23/02
  • Horário: de segunda a sexta-feira, de 12h às 22h, sábados das 10h às 22h, e domingo das 12h às 20h
  • Onde: Praça Central do Shopping Vitória
  • Ingressos: R$ 40 - 30 min e R$ 60 - 1 hora

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

  • Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
  • O que é: Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência  com a Capa da Invisibilidade e muito mais
  • Data: a partir de 11/01
  • Evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do shopping)

    • Take Kids
    • O que é: Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais e circuito de obstáculos.
    • Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 11h às 22h
    • Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos

      • Vila Parque Boliche
      • O que é: Boliche
      • Horários: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h
      • Ingressos: R$ 129,90 por uma hora (máximo de 6 pessoas por pista)
      • Reservas: (27) 99830-9478
      • Onde: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

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SHOPPING PRAIA DA COSTA

  • Diversão na Praça
  • O que é: Recreação infantil com brincadeiras e oficinas
  • Data: sábados e domingos
  • Horários: das 17h às 20h
  • Onde: Piso L3, em frente ao Kinoplex / Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Ingressos: Gratuito (ingresso pelo app do Shopping Praia da Costa)

    • Tarde Encantada
    • O que é: Teatro infantil com espetáculos variados.
    • Data: domingos
    • Horários: a partir das 15h
    • Ingressos: Gratuito (ingresso pelo app do Shopping Praia da Costa)

    • WOW Park
    • O que é: Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja
    • Data: todos os dias
    • Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas
    • Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto
    • Onde: Shopping Praia da Costa, Piso L3
    • Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90

    • Take Kids
    • O que é: espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais, circuito de obstáculos e muito mais
    • Data: todos os dias
    • Horário: segunda a sábado de 10h às 22h ; domingos e feriados de 14h às 21h
    • Local: shopping Praia da Costa, piso L2
    • Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos

    • Park Aranha e Casa Pig
    • O que é: em breve serão divulgadas mais informações
    • Data: a partir do dia 14 de janeiro
    • Local: Praça de Eventos do shopping Praia da Costa

SHOPPING MOXUARA

  • Moxuara Kids - Especial de Natal
  • O que é: Espetáculos teatrais temáticos gratuitos.
  • Datas: 15/12: Os Duendes do Papai Noel / 22/12: Um Natal Animal
  • Horários: 15h
  • Ingressos: Inscrição no Sympla (1kg de alimento não perecível)
  • Onde: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica

  • Galinha Pintadinha
  • O que é: Brinquedos infláveis e piscina de bolinhas com a temática da Galinha Pintadinha
  • Data: todos os dias, até 06/01
  • Horário: Seg a Quinta: 10h às 22h; Sexta e Sáb: 10h às 23h; Domingo: 11h às 22h
  • Onde: Praça de Eventos, Shopping Moxuara
  • Ingressos: a partir de R$ 50 por 30 minutos

  • Moxuara Kids Colônia de Férias
  • O que é: Evento infantil com recreação e oficinas aos fins de semana. Mais informações em breve
  • Data: janeiro
  • Ingressos: Para participar é preciso se inscrever gratuitamente no Sympla e levar 1kg de alimento não perecível

  • Take Kids
  • O que é: Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais, circuito de obstáculos e muito mais
  • Data: todos os dias
  • Horário: segunda a sábado de 10h às 22h ; domingos e feriados de 14h às 21h
  • Local: shopping Praia da Costa, piso L2
  • Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos

SHOPPING MONTSERRAT

  • Fábrica de Chocolate
  • O que é: Circuito divertido com brinquedos temáticos de doces e chocolates: escorregadores, pirulitos gigantes, cupcakes, diversos outros doces variados e espaço com bolinhas 
  • Data: todos os dias, até 05/01
  • Horários: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h
  • Onde: Praça Central, Shopping Montserrat - Av. Eldes Scherrer Souza, Colina de Laranjeiras, Serra 
  • Ingressos: a partir de R$ 45 por 30 minutos
Brinquedo
Brinquedo "Fábrica de chocolate" Crédito: Instagram/Shopping Montserrat

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SHOPPING BOULEVARD

  • Vila Parque Boliche
  • O que é: Boliche, música e um delicioso cardápio
  • Horários: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h / Sábado e domingo: 12h à 0h
  • Ingressos: R$ 139,90 por uma hora 
  • Onde: Rod. do Sol, - Itaparica, Vila Velha

  • Fire Jump
  • O que é: Fire Jump é o lugar certo para a diversão, o parque de camas elásticas é a opção para todas as idades
  • Horários: 10h às 22h
  • Ingressos: valor por hora: 15 min - R$ 25 / 30 min - R$ 40

  • Take Kids
  • O que é: Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais, circuito de obstáculos e muito mais
  • Data: todos os dias
  • Horário: segunda a sábado de 10h às 22h 
  • Local: shopping Praia da Costa, piso L2
  • Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos

  • NOVIDADES
  • Magic Park, a partir do dia 02/01
  • Pista de gelo, a partir de 02/01

PRAÇA DO PAPA – VITÓRIA

  • O que é: A decoração natalina inclui atrações como roda-gigante, carrossel, tobogã, trenzinho, Vila Natalina com a Casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, castelo iluminado, e o inédito Domo Geodésico com projeções imersivas e lasers
  • Quando: Até o início de janeiro
  • Horário: Das 19h às 22h, com sessões de projeção mapeada a cada 30 minutos.
  • Onde: Praça do Papa, Vitória
  • Ingresso: Gratuito
Decoração de Natal na Praça do Papa, em Vitória
Decoração de Natal na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

PARQUE MOSCOSO – VITÓRIA

  • O que é: Iluminação com 300 mil microlâmpadas, Casa do Papai Noel, espaço Sagrada Família, espaço Trenó, com Papai Noel e suas renas, e espaço Estação Ferroviária com mini trenzinho
  • Quando: Até 6 de janeiro (exceto 31 de dezembro)
  • Horário: Das 16h às 23h
  • Onde: Parque Moscoso, Vitória
  • Ingresso: Gratuito

PRAINHA – VILA VELHA

  • O que é: Destaque para uma árvore de 23 metros com mais de 1,5 milhão de luzes de LED, locomotiva, casa em forma de bota, avião, roda-gigante, carrossel e Casa do Papai Noel. 116 árvores decoradas por escolas municipais celebram o tema “A extraordinária fábrica do velho Noel”
  • Quando: Programação cultural de terça a domingo
  • Horário: Das 18h às 23h
  • Onde: Prainha, Vila Velha
  • Ingresso: Gratuito

PARQUE DA CIDADE – SERRA

  • O que é: Cenário mágico com espetáculo de luzes, ornamentações naturais, roda-gigante, carrossel, trenzinho e a curiosa “árvore que canta”
  • Quando: Até o início de janeiro
  • Horário: Consulte a programação local
  • Onde: Parque da Cidade, Serra
  • Ingresso: Gratuito

PRAÇA DA CIÊNCIA

  • O que é: Um espaço interativo dedicado à divulgação científica, com 16 equipamentos que estimulam a exploração de conceitos de Física, Matemática e Educação Ambiental. O local é acessível, com estacionamento amplo e áreas adaptadas para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Ideal para todas as idades, o espaço convida os visitantes a aprenderem ciência de forma prática e divertida
  • Quando: Aberto de terça a domingo e feriados, com horários diferenciados. Fechado às segundas para limpeza e manutenção, inclusive em feriados
  • Horário: Terça a sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 17h / Sábado, domingo e feriados: 8h às 12h /Segunda-feira: Fechado
  • Onde: Centro de Ciência, Educação e Cultura – Praça da Ciência
  • Ingresso: Gratuito
  • Informações de contato e detalhes e toda programação de janeiro: /planetariodevitoria.ufes.br/ E-mail: [email protected] / Tel: (27) 3227-2531
Dia das Crianças na Praça da Ciência
Praça da Ciência, em Vitória Crédito: Divulgação

PLANETÁRIO DA UFES

  • O que é: O Planetário de Vitória é um espaço dedicado à astronomia e ciência espacial, oferecendo uma experiência educativa e imersiva para públicos de todas as idades. Com uma vasta programação de filmes temáticos, como "Reconhecimento do Céu Infantil", o Planetário proporciona uma viagem pelo universo com sessões interativas. É um destino ideal para quem busca explorar as maravilhas do cosmos.
  • Quando: Aberto de terça a sexta-feira com horários para escolas, instituições, e público geral
  • Horário: Para escolas e instituições - Matutino: 8h, 9h e 10h. Vespertino: 14h, 15h e 16h. Para comunidade universitária e público geral - Terça a quinta-feira: 11h (matutino) e 17h (vespertino). Sextas-feiras: 18h às 19h30.
  • Onde: Planetário de Vitória, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
  • Mais informações no site: planetariodevitoria.ufes.br/  E-mail: [email protected] / Telefone: (27) 3227-2531
  • Ingresso: Gratuito

PROJETO TAMAR E INSTITUTO BALEIA JUBARTE

  • O que é: O projeto Tamar é voltado para a preservação de tartarugas marinhas e educação ambiental, é um espaço educativo e interativo que sensibiliza sobre a importância da conservação das espécies e dos oceanos. Já o Instituto Baleia Jubarte dedica-se à proteção das baleias jubarte que visitam as águas do Espírito Santo, promovendo ações de conscientização sobre a conservação da vida marinha.
  • Quando: Projeto Tamar - Aberto todos os dias. Segunda, quarta a domingo: 10h às 17h / Terça-feira: 10h às 15h. Instituto Baleia Jubarte: Aberto de terça a domingo, incluindo feriados
  • Horário: Terça a domingo: 9h às 17h
  • Onde: Localizados ao lado da Praça do Papa, em Vitória. Mais detalhes sobre endereço e como chegar estão disponíveis nos canais oficiais dos projetos.
  • Ingressos: Inteira: R$ 36 / Meia-entrada: R$ 18 (idosos acima de 60 anos, estudantes, professores, ID Jovem, crianças a partir de 6 anos, doadores com comprovante, pessoas com deficiência e seu acompanhante). Passaporte Família: R$ 90 (válido para dois adultos e duas crianças). Gratuidade: Crianças de até 5 anos. Moradores de Jesus de Nazareth (com comprovante de residência)

TEATRO CAMPANELI

Essa é uma boa opção para a criançada se divertir com os espetáculos do Teatro Campaneli. Localizado na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 75, em Vitória, o espaço sempre conta com peças teatrais para o público infantil. Para saber mais da programação e adquirir seu ingresso é só entrar em contato com o número (27) 99991 8229.

COLÔNIA DE FÉRIAS DO CLUBE ÁLVARES CABRAL

  • O que é : A tradicional Colônia de Férias do Clube Álvares Cabral chega à sua 73ª edição, trazendo uma programação recheada de atividades recreativas, culturais, esportivas e artísticas para crianças de 4 a 14 anos. As atividades incluem brincadeiras clássicas como pega-pega, queimada e caça ao tesouro, além de esportes tradicionais (basquete, futebol e vôlei) e alternativos, brincadeiras de dança, gincanas, festival de karaokê, atividades aquáticas e muito mais
  • Quando: De 13 a 24 de janeiro de 2025
  • Horário: Das 13h às 18h
  • Onde: Clube Álvares Cabral – Vitória
  • Ingresso: Valores por uma semana de colônia - Sócios do clube: R$ 378 / Não sócios: R$ 495 / Desconto especial - 10% de desconto para matrículas antecipadas até 12/01/2025. Valores com desconto - sócios: R$ 340,20. Não sócios: R$ 445,50
  • Inscrição: Disponível via link na bio e nos stories do Instagram do Clube Álvares Cabral

COLÔNIA DE FÉRIAS NA FAFI

  • O que é: A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) promove uma colônia de férias repleta de atividades artísticas e recreativas. Destinada a crianças de 6 a 12 anos, a programação inclui oficinas de recreação, teatro, dança e música, proporcionando diversão e aprendizado durante o período de férias escolares
  • Quando: De 13 a 17 de janeiro de 2025 / De 20 a 24 de janeiro de 2025
  • Horário: Das 14h às 17h
  • Onde: Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) – Vitória
  • Ingresso: Gratuito
Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi.
Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi. Crédito: Leonardo Silveira/PMV

COLÔNIA DE FÉRIAS DO JUMP TRAMPOLIM PARK

  • O que é: Uma experiência cheia de adrenalina e diversão no universo dos trampolins! A Colônia de Férias no Jump Trampolim Park oferece atividades como recreação, gincanas, oficinas criativas, futebol, esportes aquáticos, banho de mangueira e muito mais. Tudo sob a supervisão de recreadores especializados, garantindo uma programação imperdível para as crianças.
  • Quando: De 2 a 31 de janeiro de 2025, de segunda a sexta-feira
  • Horário: Das 13h às 18h
  • Onde: Jump Trampolim Park (confirme o endereço diretamente com o local ou em suas redes sociais).
  • Faixa Etária: Crianças de 5 a 12 anos
  • Ingresso: R$ 150 por 1 diária. Pacote de 5 diárias: R$ 600. Parcelamento em até 3x no cartão de crédito para pacotes acima de 5 diárias (pagamento presencial)

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