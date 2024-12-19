Atração temática de Harry Potter chega a shopping da Serra com entrada gratuita

Atração de Harry Potter chega na Serra em janeiro Crédito: Shopping Eldorado

O mundo mágico de Harry Potter desembarca pela primeira vez no Espírito Santo com a instalação "Harry Potter: Celebrando Hogwarts". A atração será realizada no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, de 11 de janeiro a 10 de fevereiro de 2025, e promete encantar fãs de todas as idades com cenários interativos e experiências temáticas inspiradas nos icônicos filmes da saga.

A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados previamente pela plataforma Sympla. O circuito, que será instalado na Praça de Eventos do empreendimento, inclui cinco ambientes imersivos que transportam os visitantes para momentos marcantes da história de Harry Potter.

Na entrada, o público será recebido pelo famoso Salão de Hogwarts, onde poderá usar o chapéu seletor para descobrir sua casa: Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal ou Sonserina. Outras atrações incluem um campo de Quadribol para atividades temáticas e fotografias, a Floresta Proibida com a possibilidade de lançar o feitiço "Expecto Patronum", o Salão Comunal da Grifinória, a Sala das Poções, que desafia os visitantes com enigmas, e até uma experiência mágica com a Capa da Invisibilidade.

Atração de Harry Potter chega na Serra em janeiro Crédito: Shopping Eldorado

MAGIA E DIVERSÃO PARA TODA A FAMÍLIA

A exposição é licenciada pela Warner Bros., líder mundial em eventos de entretenimento baseados em suas grandes franquias. O evento marca um importante momento cultural no Espírito Santo, unindo fãs antigos e novos em torno do universo de Harry Potter.

Atração de Harry Potter chega na Serra em janeiro Crédito: Shopping Eldorado

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