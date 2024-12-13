Cachorro caramelo rouba cena e chama atenção no Natal de São Pedro, em Vitória

Se no Polo Norte o Papai Noel tem renas, aqui no Brasil ele tem um cachorro caramelo! Foi na orla de São Pedro, em Vitória, que uma cena chamou atenção. Um cachorro, aparentemente sem dono, gostou da decoração natalina e ficou na frente do bom velhinho durante boa parte da noite.
A fofura foi tão grande, que o cachorro se recusou a sair quando tentaram tirá-lo do local. Uma vez lá, ele aproveitou e brincou, rolou no tapete do Papai Noel e ainda posou para diversas fotos com a criançada. No final da noite, várias pessoas fizeram carinho no animal e curtiram o momento inusitado.
O registro foi parar nas redes sociais da Grande São Pedro e ganhou diversos comentários. “Acho que foi pedir um lar para o bom velhinho”, disse uma seguidora. “Rena é para os fracos”, escreveu outra. E depois desse momento que encantou os moradores, resta saber se o cachorro caramelo vai ganhar um dono de presente de Natal?