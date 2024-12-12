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Natal

Fotos: veja como está a decoração de Natal do Parque da Cidade, na Serra

Espaço reúne um espetáculo de luzes, ornamentações naturais, brinquedos e atrações como uma roda-gigante e a inusitada "árvore que canta"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 11:00

O Parque da Cidade, na Serra, se transformou em um cenário mágico com sua nova decoração natalina. O espaço reúne um espetáculo de luzes, ornamentações naturais, brinquedos e atrações como uma roda-gigante e a inusitada "árvore que canta". Outro destaque também vai para o trenzinho e o carrossel, que estão animando a garotada.
A presença do Papai Noel completa o clima festivo, tornando o local uma opção encantadora para capixabas e turistas aproveitarem o Natal na região. E não para por aí.  O Parque da Cidade será palco do espetáculo de balé "O Quebra-Nozes Capixaba", acompanhado da Orquestra Camerata Sesi. O evento acontece neste domingo (15) e na segunda (16), às 19h. Haverá ainda uma apresentação da cantora Fafy Siqueira, que interpretará músicas de Roberto Carlos.

CONFIRA FOTOS DA DECORAÇÃO DE NATAL

Decoração de Natal do Parque da Cidade, na Serra

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