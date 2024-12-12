Fotos: veja como está a decoração de Natal do Parque da Cidade, na Serra

O Parque da Cidade, na Serra , se transformou em um cenário mágico com sua nova decoração natalina. O espaço reúne um espetáculo de luzes, ornamentações naturais, brinquedos e atrações como uma roda-gigante e a inusitada "árvore que canta". Outro destaque também vai para o trenzinho e o carrossel, que estão animando a garotada.

A presença do Papai Noel completa o clima festivo, tornando o local uma opção encantadora para capixabas e turistas aproveitarem o Natal na região. E não para por aí. O Parque da Cidade será palco do espetáculo de balé "O Quebra-Nozes Capixaba", acompanhado da Orquestra Camerata Sesi. O evento acontece neste domingo (15) e na segunda (16), às 19h. Haverá ainda uma apresentação da cantora Fafy Siqueira, que interpretará músicas de Roberto Carlos.