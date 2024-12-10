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Natal em Vitória

Fotos: veja como está a decoração de Natal da Praça do Papa, em Vitória

Local conta com roda-gigante, 100 pinheiros iluminados, trenzinho e até um domo com projeções de Natal
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 11:46

A Praça do Papa, em Vitória, inaugurou sua decoração natalina no sábado (7), com uma chegada especial do Papai Noel de barco, encantando famílias na baía. O local conta com atrações como roda-gigante, carrossel, tobogã, trenzinho e uma Vila Natalina com a Casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, e um castelo iluminado.
O destaque é o inédito Domo Geodésico, com projeções imersivas e lasers, funcionando das 19h às 22h. Nele, serão feitas apresentações de projeção mapeada na cúpula,  com temas cristãos e temática sobre nascimento de Jesus Cristo. As sessões vão acontecer diariamente, com intervalos de 30 minutos. Uma experiência mágica para celebrar o Natal na capital capixaba.
A iluminação, composta por 100 pinheiros, também encanta com seus túneis cobertos por luzes, estrelas cadentes e caixas de presentes gigantes. Confira abaixo uma galeria de fotos da decoração de Natal na Praça do Papa:

Decoração de Natal da Praça do Papa, em Vitória

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