Fotos: veja como está a decoração de Natal da Praça do Papa, em Vitória

A Praça do Papa, em Vitória, inaugurou sua decoração natalina no sábado (7), com uma chegada especial do Papai Noel de barco, encantando famílias na baía. O local conta com atrações como roda-gigante, carrossel, tobogã, trenzinho e uma Vila Natalina com a Casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, e um castelo iluminado.