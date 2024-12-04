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Natal

Fotos: veja como está a decoração de Natal do Parque Moscoso, em Vitória

Tradicional parque ganhou decoração com Casa do Papai Noel, espaço Sagrada Família, espaço Trenó, com Papai Noel e suas renas e muito mais
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 15:00

Decoração de Natal no Parque Moscoso, em Vitória
Decoração de Natal no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Inaugurada na última sexta-feira (29) com uma programação recheada, a decoração natalina do Parque Moscoso, em Vitória, está encantando os capixabas e turistas. Com direito até a presença do Papai Noel, a criançada curtiu o início da temporada do “Natal de Encantos”. Veja abaixo uma galeria de fotos mostrando todos os detalhes:

Decoração de Natal do Parque Moscoso

Com 300 mil microlâmpadas, o local ainda conta com Casa do Papai Noel, espaço Sagrada Família, espaço Trenó, com Papai Noel e suas renas, e espaço Estação Ferroviária, com um mini trenzinho gratuito. O Natal de Encantos no Parque Moscoso segue aberto ao público até o dia 6 de janeiro (exceto nos dias 24 e 31 de dezembro), das 16h às 23h, com entrada gratuita.

Decoração de Natal do Parque Moscoso 2

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