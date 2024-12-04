Fotos: veja como está a decoração de Natal do Parque Moscoso, em Vitória

Com 300 mil microlâmpadas, o local ainda conta com Casa do Papai Noel, espaço Sagrada Família, espaço Trenó, com Papai Noel e suas renas, e espaço Estação Ferroviária, com um mini trenzinho gratuito. O Natal de Encantos no Parque Moscoso segue aberto ao público até o dia 6 de janeiro (exceto nos dias 24 e 31 de dezembro), das 16h às 23h, com entrada gratuita.