Fotos: veja como está a decoração de Natal da Prainha, em Vila Velha

O Parque da Prainha, em Vila Velha, deu início à sua deslumbrante decoração de Natal nesta quinta-feira (5). O destaque é uma árvore de 23 metros com mais de 1,5 milhão de luzes de LED. Entre os elementos, há uma locomotiva, uma casa em forma de bota e até um avião.
As atrações interativas incluem roda-gigante, carrossel e trenzinho. A Casa do Papai Noel promete encantar famílias, enquanto 116 árvores decoradas por escolas municipais celebram “A extraordinária fábrica do velho Noel”. A programação cultural do parque acontece de terça a domingo, das 18h às 23h.