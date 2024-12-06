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Natal

Fotos: veja como está a decoração de Natal da Prainha, em Vila Velha

Com uma árvore de 23 metros e mais de 1,5 milhão de luzes de LED, o Parque terá programação cultural até o fim do mês
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 10:15

Parque da Prainha, em Vila Velha, deu início à sua deslumbrante decoração de Natal nesta quinta-feira (5). O destaque é uma árvore de 23 metros com mais de 1,5 milhão de luzes de LED. Entre os elementos, há uma locomotiva, uma casa em forma de bota e até um avião.
As atrações interativas incluem roda-gigante, carrossel e trenzinho. A Casa do Papai Noel promete encantar famílias, enquanto 116 árvores decoradas por escolas municipais celebram “A extraordinária fábrica do velho Noel”. A programação cultural do parque acontece de terça a domingo, das 18h às 23h.

CONFIRA A GALERIA DE FOTOS:

Decoração de Natal no Parque da Prainha, em Vila Velha

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