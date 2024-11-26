Tobogã gigante e 1,5 milhão de lâmpadas; como será a Vila de Natal na Prainha

Parque da Prainha contará com Vila Natalina a partir do dia 5 de dezembro Crédito: Adessandro Reis

Na próxima semana, Vila Velha vai receber uma experiência natalina repleta de magia no Parque da Prainha. A decoração, - que vai para além da Prainha - alcançará 30 praças e a orla do município, além de contar com luzes, árvores gigantes e claro, a presença do Papai Noel. A programação ainda contará com show de Jackson Lima e espetáculo de balé.

No Parque da Prainha, a vila mágica contará com estrutura que inclui árvore de Natal de 23 metros, mais de 1,5 milhão de minilâmpadas de LED e elementos em fibra realista, como uma locomotiva, uma casa em forma de bota e até um avião. Entre as atrações interativas estão uma roda-gigante, carrossel, trenzinho sobre trilhos, tobogã gigante, Jumbo Elefante e o Mini Twister.

Montagem da estrutura natalina do Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis

Um dos destaques será a Casa do Papai Noel, com espaço para fotos e interação com o público. Ainda, os visitantes poderão contemplar 116 árvores montadas por escolas municipais de Vila Velha com o tema “A extraordinária fábrica do velho Noel”. A programação começa a partir do dia 5 de dezembro e incluirá orquestras, corais, bandas e performances artísticas que vão de terça a domingo, das 18 às 23h.

Entre as atrações, estão o show de Jackson Lima e convidados (8/12), o espetáculo de balé “O Quebra-Nozes” (15/12), o show “Natal in Jazz” (20/12) e a apresentação da Orquestra Capixaba e Solistas no dia de Natal (25/12). Confira o serviço completo:

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