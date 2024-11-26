Tobogã gigante e 1,5 milhão de lâmpadas; como será a Vila de Natal na Prainha

Na próxima semana, Vila Velha vai receber uma experiência natalina repleta de magia no Parque da Prainha. A decoração, - que vai para além da Prainha - alcançará 30 praças e a orla do município, além de contar com luzes, árvores gigantes e claro, a presença do Papai Noel. A programação ainda contará com show de Jackson Lima e espetáculo de balé.
No Parque da Prainha, a vila mágica contará com estrutura que inclui árvore de Natal de 23 metros, mais de 1,5 milhão de minilâmpadas de LED e elementos em fibra realista, como uma locomotiva, uma casa em forma de bota e até um avião. Entre as atrações interativas estão uma roda-gigante, carrossel, trenzinho sobre trilhos, tobogã gigante, Jumbo Elefante e o Mini Twister.
Um dos destaques será a Casa do Papai Noel, com espaço para fotos e interação com o público. Ainda, os visitantes poderão contemplar 116 árvores montadas por escolas municipais de Vila Velha com o tema “A extraordinária fábrica do velho Noel”. A programação começa a partir do dia 5 de dezembro e incluirá orquestras, corais, bandas e performances artísticas que vão de terça a domingo, das 18 às 23h.
Entre as atrações, estão o show de Jackson Lima e convidados (8/12), o espetáculo de balé “O Quebra-Nozes” (15/12), o show “Natal in Jazz” (20/12) e a apresentação da Orquestra Capixaba e Solistas no dia de Natal (25/12). Confira o serviço completo:
SERVIÇO
Programação da Vila Natalina no Parque da Prainha
- Horário: das 18h às 23h
- 05/12: Cameria Ifes e Orquestra do Ifes
- 06/12: Banda da PM
- 07/12: Nasce a Esperança – Grupo Notas da Paixão
- 08/12: Jackson Lima e convidados
- 12/12: Serenata na Favela Coral e Orquestra
- 13/12: Coral da Ufes
- 14/12: Banda do Exército
- 15/12: Balé O Quebra-Nozes
- 19/12: Coral TRT / Coro Vox Victoria e Quarteto de Cordas
- 20/12: Natal in Jazz
- 21/12: COMBC
- 22/12: Show The Greatest Tenors
- 25/12: Orquestra Capixaba e Solistas