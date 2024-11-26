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Já é Natal!

Vilas de Natal na Serra terão de árvores gigantes a show de Anderson Freire

Município vai inaugurar vilas mágicas com decoração especial, luzes e a presença do Papai Noel. No Parque da Cidade tem até árvore que canta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 14:19

Vilas natalinas na Serra vão contar com árvores gigantes e até show do cantor Anderson Freire
Vilas natalinas na Serra vão contar com árvores gigantes e até show do cantor Anderson Freire Crédito: William Alcântara/Montagem HZ
Chegou o momento da inauguração das vilas de Natal no município da Serra! O Parque da Cidade e a Praça da Igreja em Serra Sede já receberam um verdadeiro espetáculo de luzes, com decoração especial, brinquedos, ornamentações naturais e, claro, presença do Papai Noel. No Parque da Cidade tem até roda-gigante e árvore que canta! Além disso, mais quatro locais serranos vão receber as vilas mágicas. 
Na quinta-feira (28), às 18h30, será a vez do espírito natalino iluminar a Praça das Artes, em Feu Rosa, com suas luzes e apresentação do Corpo Musical da Guarda Civil Municipal da Serra. Já a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, será inaugurada na sexta (29) com as cores do Natal e A Orquestra Cordas e Acordes e a banda Guardiões do Corso animarão o evento.

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Decoração natalina do Parque da Cidade na Serra, em 2024
Decoração de Natal do Parque da Cidade, na Serra Crédito: Instagram/William Alcântara
Já na próxima segunda-feira (2), às 18h30, durante a inauguração do Sistema Viário Sérgio Rogério de Castro, em Civit I, também vai acontecer a estreia da iluminação de Natal no local. O Parque Linear da nova avenida Civit ganhará luzes e ainda contará com um show do cantor gospel Anderson Freire.
E para fechar a programação, no dia 5 de dezembro, às 18h30, a Igreja Reis Magos, localizada em Nova Almeida, estará toda decorada e promete show à parte para a comunidade e visitantes do local com a Orquestra Cordas e Acordes fará uma apresentação. Confira o serviço completo abaixo: 
Natal Serra + Iluminada​
  • Quinta (28), às 18h30 – Praça das Artes, em Feu Rosa. Apresentação do Corpo Musical da Guarda Civil Municipal da Serra
  • Sexta (29), às 18h30 – Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. Apresentação da Orquestra Cordas e Acordes e banda Guardiões do Corso
  • Segunda (2), às 18h30 – Entrega do Sistema Viário Sérgio Rogério de Castro (Avenida Civit I) e iluminação de Natal. Show do cantor gospel Anderson Freire
  • Quinta (5), às 18h30 – Igreja de Reis Magos, em Nova Almeida. Apresentação da Orquestra Cordas e Acordes
Vilas Mágicas já inauguradas:
  • Praça da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Serra Sede
  • Parque da Cidade, R. Anchieta, Valparaíso

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