Vilas de Natal na Serra terão de árvores gigantes a show de Anderson Freire

Vilas natalinas na Serra vão contar com árvores gigantes e até show do cantor Anderson Freire Crédito: William Alcântara/Montagem HZ

Chegou o momento da inauguração das vilas de Natal no município da Serra! O Parque da Cidade e a Praça da Igreja em Serra Sede já receberam um verdadeiro espetáculo de luzes, com decoração especial, brinquedos, ornamentações naturais e, claro, presença do Papai Noel. No Parque da Cidade tem até roda-gigante e árvore que canta! Além disso, mais quatro locais serranos vão receber as vilas mágicas.

Na quinta-feira (28), às 18h30, será a vez do espírito natalino iluminar a Praça das Artes, em Feu Rosa, com suas luzes e apresentação do Corpo Musical da Guarda Civil Municipal da Serra. Já a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, será inaugurada na sexta (29) com as cores do Natal e A Orquestra Cordas e Acordes e a banda Guardiões do Corso animarão o evento.

Decoração de Natal do Parque da Cidade, na Serra Crédito: Instagram/William Alcântara

Já na próxima segunda-feira (2), às 18h30, durante a inauguração do Sistema Viário Sérgio Rogério de Castro, em Civit I, também vai acontecer a estreia da iluminação de Natal no local. O Parque Linear da nova avenida Civit ganhará luzes e ainda contará com um show do cantor gospel Anderson Freire.

E para fechar a programação, no dia 5 de dezembro, às 18h30, a Igreja Reis Magos, localizada em Nova Almeida, estará toda decorada e promete show à parte para a comunidade e visitantes do local com a Orquestra Cordas e Acordes fará uma apresentação. Confira o serviço completo abaixo: