Confira a programação completa do Marien Calixte Jazz Music Festival

Camarones e Duo Finlândia estarão no Marien Calixte Crédito: Luana Tayze / Kazuo Kajihara / Divulgação

A 5ª edição do Marien Calixte Jazz Music Festival está chegando com uma programação recheada de grandes atrações. Entre os artistas confirmados estão Bixiga 70, Duo Finlândia, Camarones Orquestra Guitarrística, MaMoKas, Luccas Martins Quarteto e Terra BrasilES. A tradicional big band dos intervalos, a Malê Dixieland, também marcará presença.

7 e 8 de dezembro, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Os ingressos, limitados pela capacidade do local pelo site Sympla. Em acordo realizado entre a direção do evento e a Secretaria de Cultura do Espírito Santo, será liberado um lote extra de ingressos, na próxima quinta-feira (05), a partir do meio-dia, no O evento gratuito acontece nos dias, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Os ingressos, limitados pela capacidade do local pelo site Sympla. Em acordo realizado entre a direção do evento e a Secretaria de Cultura do Espírito Santo, será liberado um lote extra de ingressos, na próxima quinta-feira (05), a partir do meio-dia, no site do festival

Com curadoria e direção de Simone Marçal e Daniel Morelo, o Marien Calixte Jazz Music Festival se destaca como o único festival totalmente dedicado à música instrumental no Espírito Santo e já se consolidou como um dos mais importantes do Brasil.

Além das apresentações ao vivo, o festival será transmitido pela TVE e online. As edições passadas podem ser conferidas no canal do festival no YouTube, onde performances de artistas renomados como Hermeto Pascoal, Jonathan Ferr, Torcuato Mariano Quarteto, Amaro Freitas, Hamilton de Holanda, Joabe Reis e Azymuth estão disponíveis. Desde sua criação, o festival já atraiu mais de 10 mil espectadores.

Bixiga 70 e MaMoKas Crédito: José de Holanda / Chicó / Divulgação

Masterclass

Um dos destaques do festival é a masterclass “Fusão Sul-Americana: ritmos, mixagens e processo criativo do Duo Finlândia”, ministrada por Mauricio Candussi e Raphael Evangelista. A masterclass ocorrerá no dia 8 de dezembro, às 14h, no Parque Cultural Casa do Governador.

Com 14 anos de carreira internacional, o Duo Finlândia explorará os processos criativos de sua sonoridade, usando seus álbuns como estudos de caso. A participação é gratuita, mediante inscrição no site do festival no dia 26 de novembro, a partir do meio-dia. São oferecidas 20 vagas.

Programação Completa

5º Festival de Música Jazz Marien Calixte

Quando: 7 e 8 de dezembro

7 e 8 de dezembro

Onde: Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha

Ingressos: Disponíveis a partir do meio-dia do dia 25 de novembro no site Sympla

Sábado, 7 de dezembro

17h – Quarteto Luccas Martins

18h30 – Duo Finlândia

20h – Bixiga 70

Malê Dixieland nos intervalos

Domingo, 8 de dezembro

17h – Terra BrasilES

18h30 – Camarones Orquestra Guitarrística

20h – MaMoKas

Malê Dixieland nos intervalos

Sobre as atrações:

Bixiga 70: Este grupo é reconhecido internacionalmente como "groove visionaries", misturando influências nacionais, africanas e latinas. Formada em 2010, a banda traz a turnê de seu álbum mais recente, “Vapor”.





Este grupo é reconhecido internacionalmente como "groove visionaries", misturando influências nacionais, africanas e latinas. Formada em 2010, a banda traz a turnê de seu álbum mais recente, “Vapor”. MaMoKas: Formada por Mari Jacintho (teclas), Mônica Agena (guitarra) e Ana Karina Sebastião (baixo), esta banda de pop instrumental brasileiro explora novas possibilidades musicais e valoriza a expressão feminina na música instrumental.





Formada por Mari Jacintho (teclas), Mônica Agena (guitarra) e Ana Karina Sebastião (baixo), esta banda de pop instrumental brasileiro explora novas possibilidades musicais e valoriza a expressão feminina na música instrumental. Luccas Martins Quarteto: O multi-instrumentista e produtor musical Luccas Martins apresenta o show “Tambores de Vento”, acompanhado por Rafael Amarante (violão e guitarra), Vanessa Ferreira (baixo acústico e elétrico) e Dô de Carvalho (sax e flauta).





O multi-instrumentista e produtor musical Luccas Martins apresenta o show “Tambores de Vento”, acompanhado por Rafael Amarante (violão e guitarra), Vanessa Ferreira (baixo acústico e elétrico) e Dô de Carvalho (sax e flauta). Duo Finlândia: Combinando folk, jazz, tango, milonga, bossa-nova e forró, Mauricio Candussi (Argentina) e Raphael Evangelista (Brasil) trazem uma fusão de ritmos sul-americanos utilizando acordeão, violoncelo, teclado e sons eletrônicos.





Combinando folk, jazz, tango, milonga, bossa-nova e forró, Mauricio Candussi (Argentina) e Raphael Evangelista (Brasil) trazem uma fusão de ritmos sul-americanos utilizando acordeão, violoncelo, teclado e sons eletrônicos. Camarones Orquestra Guitarrística: Um dos grupos independentes mais ativos do país e promete um show de música instrumental divertida e dançante. Criada no final de 2008, a Camarones Orquestra Guitarrística mistura elementos de ska, punk, reggae, além de temas de desenhos animados e clássicos do rock.





Um dos grupos independentes mais ativos do país e promete um show de música instrumental divertida e dançante. Criada no final de 2008, a Camarones Orquestra Guitarrística mistura elementos de ska, punk, reggae, além de temas de desenhos animados e clássicos do rock. Terra BrasilES Jazz Band: Esta big band, dirigida por Bruno Santos e Marcelo Coelho, uma tradição das big bands de jazz com uma riqueza da música brasileira, incluindo instrumentos como trompete, saxofone, trombone, piano, guitarra, baixo, bateria e percussão.





Esta big band, dirigida por Bruno Santos e Marcelo Coelho, uma tradição das big bands de jazz com uma riqueza da música brasileira, incluindo instrumentos como trompete, saxofone, trombone, piano, guitarra, baixo, bateria e percussão. Malê Dixieland: Presente desde a primeira edição do festival, esta banda de sopros, percussão e harmonia anima os intervalos com interpretações jazzísticas de clássicos.

Masterclass