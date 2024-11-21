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Com temática racial

Coletivo leva cinema gratuito para o Território do Bem, em Vitória

Território engloba os bairros Itararé, Jaburu, Engenharia, Floresta, Bonfim, Bairro da Penha e Consolação. Veja como participar
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 11:54

Filme
Cena do filme "Ó Pai Ó 2" Crédito: Reprodução / H2O Films
Nos dias 27 e 30 de novembro, o cinema chegará ao Território do Bem através do Cine Beco, um cineclube promovido pelo Coletivo Beco e pelo Instituto Conexão Perifa, organizações da sociedade civil atuantes na região. Serão realizadas duas sessões, ambas no bairro São Benedito e abertas ao público. A primeira, voltada para crianças, ocorrerá na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Roberto Vieira Gomes. A segunda, destinada a adolescentes e jovens, será na sede do Banco Bem.
A sessão voltada para o público infantil será a partir das 13h. Entre os filmes exibidos estará o curta-metragem Cores e Botas , dirigido por Juliana Valente. Este filme se passa em 1989 e conta a história de Joana, uma menina que sonha em ser paquita no auge do programa Xou da Xuxa , mas enfrenta barreiras devido à cor de sua pele.
Outro destaque da sessão infantil é a animação O Mundo de Karma , criada pelo rapper Ludacris, que aborda temas como respeito racial, empoderamento feminino e autoestima de crianças negras com cabelos cacheados.
A sessão do dia 30 de novembro será voltada para adolescentes e jovens e ocorrerá na sede do Banco Bem. Nesta ocasião, será exibido o longa-metragem Ó Pai Ó 2 , lançado em 2023. Assim como o filme original de 2008, esta sequência, protagonizada por Lázaro Ramos como o cantor Roque, se passa no Pelourinho, em Salvador, e explora temas como racismo, apropriação cultural, violência policial e diversidade sexual.
Cine Coletivo Beco, no Território do Bem
Cine Coletivo Beco, no Território do Bem Crédito: Renato Moulin / Divulgação
Para participar é só chegar no local na hora das sessões, não é necessária a retirada de ingresso. O projeto Cine Beco continuará em janeiro, com mais 16 sessões previstas nos bairros Itararé, Jaburu, Engenharia, Floresta, Bonfim, Bairro da Penha e Consolação.
Fundado em 2020, o Instituto Conexão Perifa visa promover e garantir direitos às comunidades periféricas. Junto ao Coletivo Beco, também visa criar espaços para debates e reflexões coletivas dentro das comunidades periféricas, promovendo diálogos que fomentem a criticidade e o desenvolvimento de princípios de empoderamento social, político e cultural, contribuindo para o desenvolvimento local e a construção da identidade política racial dos jovens.

Serviço:

  • Cine Beco no Território do Bem
  • Data: 27 e 30 de novembro
  • Local: Bairro São Benedito
  • Horários e locais específicos:
  • Sessão Infantil: Dia 27 de novembro, às 13h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Roberto Vieira Gomes
  • Sessão para Adolescentes e Jovens: Dia 30 de novembro, na sede do Banco Bem (Rua Tenente Setúbal, 93 São Benedito, Vitória)
  • Entrada: Grátis. Não é necessário fazer inscrição ou retirar ingressos antecipadamente. Basta comparecer ao local nas datas e horários indicados.

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