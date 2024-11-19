Fresno apresenta turnê “Eu Nunca Fui Embora” em beach club de Vitória

São 25 anos de Fresno. E é justamente essa trajetória de sucesso que Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria) vão trazer para Vitória no dia 7 de dezembro, no Oasis Beach Club, em Vitória. As histórias contadas neste tempo por meio das canções serão eternizadas em um show especial no ES.
Os fãs capixabas da banda já podem garantir o seu ingresso através do site ZigTickets. Os valores estão entre R$ 100 (área vip, meia-entrada e entrada solidária) e R$ 320 (camarote premium, inteira). A programação ainda contará com as bandas Beat Locks Oficial e ARPO.
Recentemente, o trio lançou a segunda parte do projeto que completa mais um capítulo desta narrativa: o álbum “Eu Nunca Fui Embora” (2024), que aborda as diferentes facetas de relacionamentos. E são essas faixas que os capixabas poderão curtir e cantar junto com a Fresno. Alias, o projeto conta com grandes participações, como Pabllo Vittar, NX Zero, Chitãozinho e Xororó e a banda capixaba Dead Fish.
“Eu Nunca Fui Embora é uma celebração. Não tenho dúvida de que este é o disco e a turnê da nossa carreira. A gente faz música para cantar com a galera e poder viver isso juntos, mesmo depois de tantos anos, é incrível. Pensamos em uma seleção de músicas para que cada show seja único”, explica Lucas.
Os lançamentos da Fresno se desdobram para além da parte sonora: o novo disco do trio, “Eu Nunca Fui Embora”, é marcado por uma nova identidade visual, inspirada no final da década de 1970. O processo de impressão adotado para os materiais do álbum é a risografia — algo equivalente a uma xerox colorida com quatro cores vibrantes, semelhante a uma foto de revista.
SERVIÇO
- Data: 7 de dezembro de 2024 (sábado)
- Local: Oasis Beach Club - Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi - Vitória
- Valores: Área Vip (2º Lote): a partir de R$ 100 (meia-entrada e entrada solidária) | R$ 200 (inteira) / Camarote Premium (1º Lote): a partir de R$ 140,00 (meia-entrada e entrada solidária) | R$ 280 (inteira) / Front Stage (2º Lote): a partir de R$ 160 (meia-entrada e entrada solidária) | R$ 320 (inteira)
- Ingressos: ZigTickets