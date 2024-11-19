Fresno apresenta turnê “Eu Nunca Fui Embora” em beach club de Vitória

Banda Fresno toca em Vitória no dia 7 de dezembro Crédito: André Figueirêdo

São 25 anos de Fresno. E é justamente essa trajetória de sucesso que Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria) vão trazer para Vitória no dia 7 de dezembro, no Oasis Beach Club, em Vitória. As histórias contadas neste tempo por meio das canções serão eternizadas em um show especial no ES.

Os fãs capixabas da banda já podem garantir o seu ingresso através do site ZigTickets. Os valores estão entre R$ 100 (área vip, meia-entrada e entrada solidária) e R$ 320 (camarote premium, inteira). A programação ainda contará com as bandas Beat Locks Oficial e ARPO.

Recentemente, o trio lançou a segunda parte do projeto que completa mais um capítulo desta narrativa: o álbum “Eu Nunca Fui Embora” (2024), que aborda as diferentes facetas de relacionamentos. E são essas faixas que os capixabas poderão curtir e cantar junto com a Fresno. Alias, o projeto conta com grandes participações, como Pabllo Vittar, NX Zero, Chitãozinho e Xororó e a banda capixaba Dead Fish.

“Eu Nunca Fui Embora é uma celebração. Não tenho dúvida de que este é o disco e a turnê da nossa carreira. A gente faz música para cantar com a galera e poder viver isso juntos, mesmo depois de tantos anos, é incrível. Pensamos em uma seleção de músicas para que cada show seja único”, explica Lucas.

Os lançamentos da Fresno se desdobram para além da parte sonora: o novo disco do trio, “Eu Nunca Fui Embora”, é marcado por uma nova identidade visual, inspirada no final da década de 1970. O processo de impressão adotado para os materiais do álbum é a risografia — algo equivalente a uma xerox colorida com quatro cores vibrantes, semelhante a uma foto de revista.

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