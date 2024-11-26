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Mostra cultural em Vitória terá shows de Sombrinha e Vinny Santa Fé

"Samba Que Eu Quero Ver" agita o Centro de Vitória com feira gastronômica, cinema e workshops em cinco dias de evento
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 09:37

Mostra Cultural
Mostra Cultural "Samba Que Eu Quero Ver" Crédito: Thais Gobbo / Divulgação
Prepare o pandeiro, a cuíca e o cavaquinho porque o samba vai tomar conta do Centro de Vitória na semana do Dia Nacional do Samba! A terceira edição da Mostra Cultural “Samba Que Eu Quero Ver” chega à Casa da Música Sônia Cabral e à Tenda Samba, que fica na área externa da casa de música, entre os dias 3 e 7 de dezembro. Com uma programação gratuita e repleta de atividades para todas as idades, o evento é uma verdadeira celebração do samba, que é patrimônio imaterial brasileiro pela Unesco desde 2005.
Sob o lema "Samba é Patrimônio Capixaba", a programação musical promete momentos inesquecíveis, com destaque para os shows do lendário Sombrinha, ícone do samba carioca, e do jovem talento Vinny Santa Fé. Mas as atrações não param por aí. Os capixabas também poderão curtir a energia contagiante do grupo Resenha do Romão e o samba de raiz do Samba de Quintal, liderado por Vinícius Moraes, um dos grandes nomes do carnaval capixaba.
Além dos shows, a mostra cultural traz uma série de workshops e atividades interativas. Jovens e adultos poderão aprender o samba no pé com Vini Sayos, enquanto a criançada se diverte na oficina da Bateria Mirim, onde poderão soltar a criatividade ao som dos instrumentos das escolas de samba. E para aqueles que desejam mergulhar na história e na cultura negra de Vitória, a Negra Memória Afrotur oferece uma caminhada cultural guiada pelo historiador Marcus Vinícius Sant'ana.
Aulas de samba no pé na Mostra Cultural
Aulas de samba no pé na Mostra Cultural "Samba Que Eu Quero Ver" Crédito: Thais Gobbo / Divulgação
A arte visual também tem seu espaço garantido com a exposição "corpo>>< <carto> ><<grafia"  de Gabriela Guerra, que será aberta ao público a partir do dia 4 de dezembro. A exposição explora as vivências da artista como portadora de vitiligo e suas conexões com as superfícies urbanas, proporcionando uma reflexão profunda sobre identidade e resistência afrodiaspórica.
A mostra também terá cinema. Uma seleção especial de filmes que exploram a cultura popular brasileira e o cinema negro será exibida, incluindo a estreia do documentário "Entre Cores e Alegorias, o Carnaval de Avenida", produzido no laboratório audiovisual do projeto com a participação de aulas de comunidades de samba.
E não podemos esquecer da Feira Griô, que envolve artistas locais e gastronomia, criando um ambiente vibrante da união da cultura negra capixaba. A feira acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, na Praça João Clímaco, em frente à Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória.
Aula de percussão para crianças na Mostra Cultural
Aula de percussão para crianças na Mostra Cultural "Samba Que Eu Quero Ver" Crédito: Thais Gobbo / Divulgação
Durante a abertura oficial no dia 4 de dezembro, haverá uma homenagem especial aos bambas Tereza Cristina e Kleber Simpatia, celebrando suas contribuições para o samba e a cultura local.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Terça-feira (3)

  • 19h - 21h: Roda de Conversa – "A Arte de Carnavalizar e o Sentido Coletivo da Vida: O Pertencimento ao Carnaval e o Processo Criativo dos Carnavalescos", com Petterson Alves, Vanderson César e mediação de Nabila Gomes. Local da atividade: Casa da Música Sônia Cabral

Quarta-feira (4)

  • 14h – 15h30: Sessão 1 – Exibição de curtas-metragens sobre samba e negritude
  • 19h - 20h30: Abertura Oficial – Homenagens a Teresa Cristina e Kleber Simpatia, com lançamento de documentário produzido no laboratório audiovisual do Samba que Eu Quero Ver “Entre Cores e Alegorias, o Carnaval de Avenida Capixaba” e abertura da exposição "corpo>>< <carto> ><<grafia"

Quinta-feira (5)

  • 10h - 18h: Exposição aberta ao público "corpo>>< <carto> ><<grafia", de Gabriela Guerra
  • 14h – 15h30: Sessão 2 – Exibição de curtas-metragens sobre samba e negritude
  • 18h30 - 20h30: Oficina de Samba no Pé com Vini Sayos
  • 20h40 - 22h10: Sessão 3 – Exibição de longa convidada Local das atividades: Casa da Música Sônia Cabral

Sexta (6)

  • 10h - 18h: Exposição aberta ao público "corpo>>< ><
  • 19h: Abertura da Feira Griô – Feira empreendedora, gastronômica e criativa, com foco na cultura negra e capixaba
  • 20h: Shows: DJ e Resenha do Romão + Vinny Santa Fé Local das atividades: Tenda Samba, no bolsão do estacionamento da Praça João Clímaco (em frente a Casa da Música Sônia Cabral)

Sábado (7)

  • 10h - 12h: Negra Memória Afrotur - Aula itinerante pelo Centro Histórico de Vitória, com o historiador Marcus Vinicius Sant'ana Local: Início na Igreja do Rosário
  • 14h - 15h: Oficina de bateria mirim “Sambinha”
  • 14h às 21h: Feira Griô – Feira empreendedora, gastronômica e criativa, com foco na cultura negra e capixaba
  • 15h: Shows: Banda de Fanfarra Alphaville - Bloco dos Sambistinhas; Lobos do Samba; Sombrinha e Samba de Quintal Local das atividades: Tenda Samba, no bolsão do estacionamento da Praça João Clímaco (em frente à Casa da Música Sônia Cabral)

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