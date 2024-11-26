Mostra cultural em Vitória terá shows de Sombrinha e Vinny Santa Fé

Mostra Cultural "Samba Que Eu Quero Ver" Crédito: Thais Gobbo / Divulgação

Prepare o pandeiro, a cuíca e o cavaquinho porque o samba vai tomar conta do Centro de Vitória na semana do Dia Nacional do Samba! A terceira edição da Mostra Cultural “Samba Que Eu Quero Ver” chega à Casa da Música Sônia Cabral e à Tenda Samba, que fica na área externa da casa de música, entre os dias 3 e 7 de dezembro. Com uma programação gratuita e repleta de atividades para todas as idades, o evento é uma verdadeira celebração do samba, que é patrimônio imaterial brasileiro pela Unesco desde 2005.

Sob o lema "Samba é Patrimônio Capixaba", a programação musical promete momentos inesquecíveis, com destaque para os shows do lendário Sombrinha, ícone do samba carioca, e do jovem talento Vinny Santa Fé. Mas as atrações não param por aí. Os capixabas também poderão curtir a energia contagiante do grupo Resenha do Romão e o samba de raiz do Samba de Quintal, liderado por Vinícius Moraes, um dos grandes nomes do carnaval capixaba.

Além dos shows, a mostra cultural traz uma série de workshops e atividades interativas. Jovens e adultos poderão aprender o samba no pé com Vini Sayos, enquanto a criançada se diverte na oficina da Bateria Mirim, onde poderão soltar a criatividade ao som dos instrumentos das escolas de samba. E para aqueles que desejam mergulhar na história e na cultura negra de Vitória, a Negra Memória Afrotur oferece uma caminhada cultural guiada pelo historiador Marcus Vinícius Sant'ana.

Aulas de samba no pé na Mostra Cultural "Samba Que Eu Quero Ver" Crédito: Thais Gobbo / Divulgação

A arte visual também tem seu espaço garantido com a exposição "corpo>>< <carto> ><<grafia" de Gabriela Guerra, que será aberta ao público a partir do dia 4 de dezembro. A exposição explora as vivências da artista como portadora de vitiligo e suas conexões com as superfícies urbanas, proporcionando uma reflexão profunda sobre identidade e resistência afrodiaspórica.

A mostra também terá cinema. Uma seleção especial de filmes que exploram a cultura popular brasileira e o cinema negro será exibida, incluindo a estreia do documentário "Entre Cores e Alegorias, o Carnaval de Avenida", produzido no laboratório audiovisual do projeto com a participação de aulas de comunidades de samba.

E não podemos esquecer da Feira Griô, que envolve artistas locais e gastronomia, criando um ambiente vibrante da união da cultura negra capixaba. A feira acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, na Praça João Clímaco, em frente à Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória.

Aula de percussão para crianças na Mostra Cultural "Samba Que Eu Quero Ver" Crédito: Thais Gobbo / Divulgação

Durante a abertura oficial no dia 4 de dezembro, haverá uma homenagem especial aos bambas Tereza Cristina e Kleber Simpatia, celebrando suas contribuições para o samba e a cultura local.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Terça-feira (3)

19h - 21h: Roda de Conversa – "A Arte de Carnavalizar e o Sentido Coletivo da Vida: O Pertencimento ao Carnaval e o Processo Criativo dos Carnavalescos", com Petterson Alves, Vanderson César e mediação de Nabila Gomes. Local da atividade: Casa da Música Sônia Cabral

Quarta-feira (4)

14h – 15h30: Sessão 1 – Exibição de curtas-metragens sobre samba e negritude

19h - 20h30: Abertura Oficial – Homenagens a Teresa Cristina e Kleber Simpatia, com lançamento de documentário produzido no laboratório audiovisual do Samba que Eu Quero Ver “Entre Cores e Alegorias, o Carnaval de Avenida Capixaba” e abertura da exposição "corpo>>< <carto> ><<grafia"

Quinta-feira (5)

10h - 18h: Exposição aberta ao público "corpo>>< <carto> ><<grafia", de Gabriela Guerra

14h – 15h30: Sessão 2 – Exibição de curtas-metragens sobre samba e negritude

18h30 - 20h30: Oficina de Samba no Pé com Vini Sayos

20h40 - 22h10: Sessão 3 – Exibição de longa convidada Local das atividades: Casa da Música Sônia Cabral

Sexta (6)

10h - 18h: Exposição aberta ao público "corpo>>< ><

19h: Abertura da Feira Griô – Feira empreendedora, gastronômica e criativa, com foco na cultura negra e capixaba

20h: Shows: DJ e Resenha do Romão + Vinny Santa Fé Local das atividades: Tenda Samba, no bolsão do estacionamento da Praça João Clímaco (em frente a Casa da Música Sônia Cabral)

Sábado (7)