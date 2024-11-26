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Fim de semana

Evento de cerveja artesanal com shows nacionais gratuitos agita Viana

Segunda edição da Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana vai reunir 12 cervejarias capixabas no Parque de Exposições, de sexta a domingo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 14:55

Cerveja artesanal
Evento reúne cervejarias do Circuito de Cervejas Artesanais da Região Metropolitana Crédito: Shutterstock
Música regional brasileira, churrasco no fogo de chão, comida boa e muita cerveja artesanal estão garantidos na segunda edição da Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana, que acontece neste fim de semana, no Parque de Exposições de Viana Sede. A entrada é gratuita. 
De sexta (29/11) a domingo (1º/12), a festa promete ser a maior celebração da cerveja artesanal da Grande Vitória, ao som de artistas como Zé Geraldo e Trio Forrozão, e com a presença de 12 cervejarias capixabas do Circuito de Cervejas Artesanais da Região Metropolitana. 
De Viana, participam Piabier, Else, Peixe Verde, Cerveza El Bigodon e Indomável. Kingbier e Black Rock Beer, de Vila Velha; Fratelli Reggiani e Alquimistas, de Vitória, e as cervejarias Speranza (Guarapari) e Mestra (Serra) completam a lista.  
Durante o evento, estarão à venda cerca de 25 estilos de cerveja, entre eles Pilsen, IPA, Red IPA, Cacau IPA, Red Ale, Stout, Coffee Beer, Fruit Beer, Blond Ale, APA e Witbier, que custarão a partir de R$ 10 (no copo de 300ml).  
Primeira edição da Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana
Primeira edição da exposição aconteceu em outubro de 2023 Crédito: Prefeitura de Viana
Em cada dia da Expocervi, será realizada a sangria do barril de chope, cerimônia de origem alemã que consiste em deixar a primeira extração da cerveja preencher as mangueiras de um barril até chegar à torneira. Nesse momento, haverá degustação e um brinde com quem estiver presente. 
Para acompanhar os goles, a praça gastronômica com food trucks terá opções como churrasco, hambúrguer, espetinhos, hot dog, salgados, pastéis e doces. 

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (29/11)
  • 18h - Abertura
  • 19h - Concurso da Rainha do Lúpulo
  • 20h - Show de João Felipe & Rafael
  • 22h30 - Sangria do Barril (com degustação)
  • 23h - Show com Trio Forrozão
  • 0h30 - Encerramento
SÁBADO (30/11)
  • 18h - Abertura
  • 19h30 - Desfile da Realeza
  • 20h - Show de Zé Geraldo
  • 22h20 - Sangria do Barril (com degustação)
  • 22h30 - Show com Luiz Paulo Forrozão
  • 0h20 - Encerramento
DOMINGO (1/12)
  • 15h - Abertura
  • 16h - Show de Waguinho Santana
  • 18h - Sangria do barril (com degustação)
  • 18h30 - Show de Donato Fontana
  • 20h30 - Encerramento
Zé Geraldo se apresenta em Regência
Zé Geraldo se apresenta no sábado (30), às 20h Crédito: Bruno Santos/ Folha Press
2ª EXPOSIÇÃO DO POLO CERVEJEIRO DE VIANA - EXPOCERVI
Quando: de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024
Onde: no Parque de Exposições de Viana Sede. Avenida Beira-rio, 353, Santa Terezinha, Viana
Entrada gratuita
Mais informações: @prefeituraviana.

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