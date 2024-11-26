Evento de cerveja artesanal com shows nacionais gratuitos agita Viana

De sexta (29/11) a domingo (1º/12), a festa promete ser a maior celebração da cerveja artesanal da Grande Vitória, ao som de artistas como Zé Geraldo e Trio Forrozão, e com a presença de 12 cervejarias capixabas do Circuito de Cervejas Artesanais da Região Metropolitana.
De Viana, participam Piabier, Else, Peixe Verde, Cerveza El Bigodon e Indomável. Kingbier e Black Rock Beer, de Vila Velha; Fratelli Reggiani e Alquimistas, de Vitória, e as cervejarias Speranza (Guarapari) e Mestra (Serra) completam a lista.
Durante o evento, estarão à venda cerca de 25 estilos de cerveja, entre eles Pilsen, IPA, Red IPA, Cacau IPA, Red Ale, Stout, Coffee Beer, Fruit Beer, Blond Ale, APA e Witbier, que custarão a partir de R$ 10 (no copo de 300ml).
Em cada dia da Expocervi, será realizada a sangria do barril de chope, cerimônia de origem alemã que consiste em deixar a primeira extração da cerveja preencher as mangueiras de um barril até chegar à torneira. Nesse momento, haverá degustação e um brinde com quem estiver presente.
Para acompanhar os goles, a praça gastronômica com food trucks terá opções como churrasco, hambúrguer, espetinhos, hot dog, salgados, pastéis e doces.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (29/11)
- 18h - Abertura
- 19h - Concurso da Rainha do Lúpulo
- 20h - Show de João Felipe & Rafael
- 22h30 - Sangria do Barril (com degustação)
- 23h - Show com Trio Forrozão
- 0h30 - Encerramento
- 18h - Abertura
- 19h30 - Desfile da Realeza
- 20h - Show de Zé Geraldo
- 22h20 - Sangria do Barril (com degustação)
- 22h30 - Show com Luiz Paulo Forrozão
- 0h20 - Encerramento
- 15h - Abertura
- 16h - Show de Waguinho Santana
- 18h - Sangria do barril (com degustação)
- 18h30 - Show de Donato Fontana
- 20h30 - Encerramento
2ª EXPOSIÇÃO DO POLO CERVEJEIRO DE VIANA - EXPOCERVI
Quando: de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024
Onde: no Parque de Exposições de Viana Sede. Avenida Beira-rio, 353, Santa Terezinha, Viana
Entrada gratuita
Mais informações: @prefeituraviana.
Quando: de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024
Onde: no Parque de Exposições de Viana Sede. Avenida Beira-rio, 353, Santa Terezinha, Viana
Entrada gratuita
Mais informações: @prefeituraviana.