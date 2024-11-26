Evento de cerveja artesanal com shows nacionais gratuitos agita Viana

Evento reúne cervejarias do Circuito de Cervejas Artesanais da Região Metropolitana Crédito: Shutterstock

Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana, que acontece neste fim de semana, no Parque de Exposições de Música regional brasileira, churrasco no fogo de chão, comida boa e muita cerveja artesanal estão garantidos na segunda edição da, que acontece neste fim de semana, no Parque de Exposições de Viana Sede. A entrada é gratuita.

Zé Geraldo e Trio Forrozão, e com a presença de 12 De sexta (29/11) a domingo (1º/12), a festa promete ser a maior celebração da cerveja artesanal da Grande Vitória, ao som de artistas como, e com a presença de 12 cervejarias capixabas do Circuito de Cervejas Artesanais da Região Metropolitana.

De Viana, participam Piabier, Else, Peixe Verde, Cerveza El Bigodon e Indomável. Kingbier e Black Rock Beer, de Vila Velha; Fratelli Reggiani e Alquimistas, de Vitória, e as cervejarias Speranza (Guarapari) e Mestra (Serra) completam a lista.

Durante o evento, estarão à venda cerca de 25 estilos de cerveja, entre eles Pilsen, IPA, Red IPA, Cacau IPA, Red Ale, Stout, Coffee Beer, Fruit Beer, Blond Ale, APA e Witbier, que custarão a partir de R$ 10 (no copo de 300ml).

Primeira edição da exposição aconteceu em outubro de 2023 Crédito: Prefeitura de Viana

Em cada dia da Expocervi, será realizada a sangria do barril de chope, cerimônia de origem alemã que consiste em deixar a primeira extração da cerveja preencher as mangueiras de um barril até chegar à torneira. Nesse momento, haverá degustação e um brinde com quem estiver presente.



Para acompanhar os goles, a praça gastronômica com food trucks terá opções como churrasco, hambúrguer, espetinhos, hot dog, salgados, pastéis e doces.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (29/11)

18h - Abertura



19h - Concurso da Rainha do Lúpulo



20h - Show de João Felipe & Rafael



22h30 - Sangria do Barril (com degustação)



23h - Show com Trio Forrozão



0h30 - Encerramento

SÁBADO (30/11)

18h - Abertura



19h30 - Desfile da Realeza



20h - Show de Zé Geraldo



22h20 - Sangria do Barril (com degustação)



22h30 - Show com Luiz Paulo Forrozão



0h20 - Encerramento

DOMINGO (1/12)

15h - Abertura



16h - Show de Waguinho Santana



18h - Sangria do barril (com degustação)

18h30 - Show de Donato Fontana



20h30 - Encerramento



Zé Geraldo se apresenta no sábado (30), às 20h Crédito: Bruno Santos/ Folha Press