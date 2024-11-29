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Vitória

Parque Moscoso inaugura decoração de Natal com trenzinho de graça

Programação desta sexta-feira (29) terá a chegada do Papai Noel, Banda da Guarda Municipal e personagens temáticos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 11:02

Parque Moscoso vai inaugurar sua decoração natalina nesta sexta-feira (29)
Parque Moscoso vai inaugurar decoração natalina nesta sexta-feira (29) Crédito: Jansen Lube/PMV
A magia do Natal chegou oficialmente a Vitória com a abertura do “Natal de Encantos”, no Parque Moscoso, nesta sexta-feira (29). A partir das 18h30, o espaço vai se transformar em um verdadeiro cenário natalino, trazendo alegria e encanto para capixabas e turistas de todas as idades. O evento, que marca o início da temporada de festas no município, contará com uma programação repleta de atrações especiais.
O grande destaque da noite será a emocionante chegada do Papai Noel. E não só a criançada, mas o público em geral poderá vivenciar um cenário encantador, com espaços temáticos que recriaram o espírito da data, como Casa do Papai Noel, espaço Sagrada Família, espaço Estação Ferroviária, com um mini trenzinho gratuito, espaço Trenó, com Papai Noel e suas renas, e grandes caixas de presente aramadas e iluminadas.
Além disso, o evento conta com 300 mil microlâmpadas, que enchem o Parque Moscoso de luz e beleza, criando uma atmosfera única de celebração. Para os capixabas, o Natal é um momento de renovação e esperança, por isso a festa promete ser uma verdadeira celebração da magia natalina.

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Parque Moscoso terá Casa do Papai Noel na decoração deste ano
Parque Moscoso terá Casa do Papai Noel Crédito: Jansen Lube/PMV

PROGRAMAÇÃO

A programação do “Natal de Encantos” vai além das belezas visuais e proporciona momentos de diversão para toda a família. Com opções para todas as idades, o público pode se deliciar com pipoca, algodão-doce e picolé, além de se divertir no pula-pula. As crianças também podem participar de atividades como pintura de rosto e aproveitar a foto 360 graus para registrar momentos especiais.
Para animar ainda mais a festa, a Banda da Guarda Municipal fará uma apresentação especial. Também haverá 20 personagens de Natal interagindo com o público, tornando o ambiente ainda mais encantador. O evento também disponibilizará mais de 600 fotos gratuitas para os visitantes.
Parque Moscoso terá Casa do Papai Noel na decoração deste ano
Parque Moscoso terá Casa do Papai Noel na decoração deste ano Crédito: Jansen Lube/PMV

ATRAÇÕES E HORÁRIOS

As atrações do Natal de Encantos são diversificadas e acontecem em horários específicos para o aproveitamento máximo. Confira:
  • Casa do Papai Noel: das 17h30 às 20h30
  • Oficina do Papai Noel: das 17h30 às 19h20
  • Iluminação Cênica: das 18h00 às 23h30
  • Trenzinho: das 17h30 às 20h30

SERVIÇO

  • Abertura do Natal de Encantos
  • Quando: Sexta-feira, 29 de novembro, às 18h30
  • Onde: Parque Moscoso – Av. Cleto Nunes, s/n – Centro

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