Parque Moscoso inaugura decoração de Natal com trenzinho de graça

Parque Moscoso vai inaugurar decoração natalina nesta sexta-feira (29) Crédito: Jansen Lube/PMV

A magia do Natal chegou oficialmente a Vitória com a abertura do “Natal de Encantos”, no Parque Moscoso, nesta sexta-feira (29). A partir das 18h30, o espaço vai se transformar em um verdadeiro cenário natalino, trazendo alegria e encanto para capixabas e turistas de todas as idades. O evento, que marca o início da temporada de festas no município, contará com uma programação repleta de atrações especiais.

O grande destaque da noite será a emocionante chegada do Papai Noel. E não só a criançada, mas o público em geral poderá vivenciar um cenário encantador, com espaços temáticos que recriaram o espírito da data, como Casa do Papai Noel, espaço Sagrada Família, espaço Estação Ferroviária, com um mini trenzinho gratuito, espaço Trenó, com Papai Noel e suas renas, e grandes caixas de presente aramadas e iluminadas.

Além disso, o evento conta com 300 mil microlâmpadas, que enchem o Parque Moscoso de luz e beleza, criando uma atmosfera única de celebração. Para os capixabas, o Natal é um momento de renovação e esperança, por isso a festa promete ser uma verdadeira celebração da magia natalina.

Parque Moscoso terá Casa do Papai Noel Crédito: Jansen Lube/PMV

PROGRAMAÇÃO

A programação do “Natal de Encantos” vai além das belezas visuais e proporciona momentos de diversão para toda a família. Com opções para todas as idades, o público pode se deliciar com pipoca, algodão-doce e picolé, além de se divertir no pula-pula. As crianças também podem participar de atividades como pintura de rosto e aproveitar a foto 360 graus para registrar momentos especiais.

Para animar ainda mais a festa, a Banda da Guarda Municipal fará uma apresentação especial. Também haverá 20 personagens de Natal interagindo com o público, tornando o ambiente ainda mais encantador. O evento também disponibilizará mais de 600 fotos gratuitas para os visitantes.

Parque Moscoso terá Casa do Papai Noel na decoração deste ano Crédito: Jansen Lube/PMV

ATRAÇÕES E HORÁRIOS

As atrações do Natal de Encantos são diversificadas e acontecem em horários específicos para o aproveitamento máximo. Confira:

Casa do Papai Noel: das 17h30 às 20h30

das 17h30 às 20h30 Oficina do Papai Noel: das 17h30 às 19h20

das 17h30 às 19h20 Iluminação Cênica: das 18h00 às 23h30

das 18h00 às 23h30 Trenzinho: das 17h30 às 20h30

SERVIÇO