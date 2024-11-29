Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Papai Noel vai chegar de barco na abertura do Natal de São Pedro, em Vitória
Natal

Papai Noel vai chegar de barco na abertura do Natal de São Pedro, em Vitória

A inauguração da decoração natalina trará atrações especiais para toda a família, com duas grandes árvores de Natal
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 10:24

Regata Match Race na Orla de São Pedro
Orla de São Pedro, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Natal de Vitória promete encantar ainda mais a cidade com a inauguração da decoração natalina no bairro São Pedro, neste sábado (30), a partir das 18h30, ao lado do Bombom Caieiras. A noite de abertura será marcada pela chegada do Papai Noel de barco, que promete emocionar capixabas e turistas.
E não para por aí. O evento trará ainda atrações especiais para toda a família, com duas grandes árvores de Natal – uma de 10 metros e outra de 17 metros de altura – que irão brilhar intensamente, criando um ambiente encantador. O túnel iluminado com dois trenzinhos também promete ser um dos pontos altos da celebração, atraindo olhares e oferecendo um passeio cheio de luz e magia.

DIVERSÃO PARA TODOS OS GOSTOS

O espírito natalino tomará conta do bairro com diversas atividades para agradar a todas as idades. O público poderá se deliciar com pipoca, algodão-doce e picolé, além de aproveitar o pula-pula. Para completar a festa, a banda da Guarda Municipal e uma banda fanfarra garantirão a animação, enquanto os personagens de Natal interagem com os visitantes, tornando o ambiente ainda mais festivo.
Natal em São Pedro, em Vitória
Natal em São Pedro em 2023 Crédito: Leonardo Duarte/PMV

SERVIÇO

  • O que: Inauguração da decoração de Natal no bairro São Pedro
  • Quando: Sábado, 30 de novembro, às 18h30
  • Onde: Ao lado do Bombom Caieiras – São Pedro

Veja Também

Tobogã gigante e 1,5 milhão de lâmpadas; como será a Vila de Natal na Prainha

Natal Iluminado da Águia Branca leva encanto natalino para cidades do ES

Ceia sob encomenda: veja lista com mais de 100 pratos para o Natal no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Natal são pedro Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados