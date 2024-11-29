Papai Noel vai chegar de barco na abertura do Natal de São Pedro, em Vitória

Orla de São Pedro, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Natal de Vitória promete encantar ainda mais a cidade com a inauguração da decoração natalina no bairro São Pedro, neste sábado (30), a partir das 18h30, ao lado do Bombom Caieiras. A noite de abertura será marcada pela chegada do Papai Noel de barco, que promete emocionar capixabas e turistas.

E não para por aí. O evento trará ainda atrações especiais para toda a família, com duas grandes árvores de Natal – uma de 10 metros e outra de 17 metros de altura – que irão brilhar intensamente, criando um ambiente encantador. O túnel iluminado com dois trenzinhos também promete ser um dos pontos altos da celebração, atraindo olhares e oferecendo um passeio cheio de luz e magia.

DIVERSÃO PARA TODOS OS GOSTOS

O espírito natalino tomará conta do bairro com diversas atividades para agradar a todas as idades. O público poderá se deliciar com pipoca, algodão-doce e picolé, além de aproveitar o pula-pula. Para completar a festa, a banda da Guarda Municipal e uma banda fanfarra garantirão a animação, enquanto os personagens de Natal interagem com os visitantes, tornando o ambiente ainda mais festivo.

Natal em São Pedro em 2023 Crédito: Leonardo Duarte/PMV

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