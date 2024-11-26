Natal Iluminado da Águia Branca leva encanto natalino para cidades do ES

Natal Iluminado Águia Branca Crédito: Ryan Bueno / Dilvulgação

A magia do Natal está preparada para alegrar diversas cidades do Espírito Santo com a chegada do Natal Iluminado da Viação Águia Branca. Em sua 11ª edição, o projeto traz novamente uma experiência natalina para o público, com dois ônibus decorados e iluminados por cerca de 700 metros de luzes de LED.

Este ano, o projeto se expande para 55 localidades em seis estados, e, no Espírito Santo, a programação inclui apresentações especiais de corais e grupos musicais, além da presença do Papai Noel. Entre as atrações estão a Orquestra de Violões de Cariacica, a Banda Principal da Favela Brass, a Orquestra de Sopro/Fábrica de Cultura, entre outros.

As apresentações ocorrerão em terminais rodoviários e vilas temáticas de Natal, como a Vila Brilho de Natal em Domingos Martins, Marechal Floriano e Cariacica, proporcionando uma experiência mágica e inesquecível para todos os presentes. Haverá uma apresentação cultural especial na rodoviária de Vitória, no dia 13 de dezembro, às 19h. As atrações são gratuitas e iniciam a partir das 19h.

Natal Iluminado da Viação Águia Branca Crédito: Ryan Bueno / Divulgação

Confira o roteiro das cidades capixabas:

01/12: Nova Venécia e Barra de São Francisco

Nova Venécia e Barra de São Francisco 02/12 : São Mateus

: São Mateus 03/12 : Linhares

: Linhares 04/12 : Colatina

: Colatina 06/12 : Domingos Martins

: Domingos Martins 07/12 : Venda Nova e Conceição

: Venda Nova e Conceição 08/12 : Serra

: Serra 09/12 : Afonso Cláudio

: Afonso Cláudio 11/12 : Vila Velha

: Vila Velha 12/12 : Domingos Martins

: Domingos Martins 13/12 : Rodoviária de Vitória

: Rodoviária de Vitória 14/12: Cariacica