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Natal Iluminado da Águia Branca leva encanto natalino para cidades do ES

Projeto gratuito leva apresentações musicais, corais e a presença do Papai Noel para diversos municípios em dezembro. Confira o roteiro
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 12:45

Natal Iluminado Águia Branca
Natal Iluminado Águia Branca Crédito: Ryan Bueno / Dilvulgação
A magia do Natal está preparada para alegrar diversas cidades do Espírito Santo com a chegada do Natal Iluminado da Viação Águia Branca. Em sua 11ª edição, o projeto traz novamente uma experiência natalina para o público, com dois ônibus decorados e iluminados por cerca de 700 metros de luzes de LED.
Este ano, o projeto se expande para 55 localidades em seis estados, e, no Espírito Santo, a programação inclui apresentações especiais de corais e grupos musicais, além da presença do Papai Noel. Entre as atrações estão a Orquestra de Violões de Cariacica, a Banda Principal da Favela Brass, a Orquestra de Sopro/Fábrica de Cultura, entre outros.
As apresentações ocorrerão em terminais rodoviários e vilas temáticas de Natal, como a Vila Brilho de Natal em Domingos Martins, Marechal Floriano e Cariacica, proporcionando uma experiência mágica e inesquecível para todos os presentes. Haverá uma apresentação cultural especial na rodoviária de Vitória, no dia 13 de dezembro, às 19h. As atrações são gratuitas e iniciam a partir das 19h.
Natal Iluminado da Viação Águia Branca
Natal Iluminado da Viação Águia Branca Crédito: Ryan Bueno / Divulgação

Confira o roteiro das cidades capixabas:

  • 01/12: Nova Venécia e Barra de São Francisco
  • 02/12: São Mateus
  • 03/12: Linhares
  • 04/12: Colatina
  • 06/12: Domingos Martins
  • 07/12: Venda Nova e Conceição
  • 08/12: Serra
  • 09/12: Afonso Cláudio
  • 11/12: Vila Velha
  • 12/12: Domingos Martins
  • 13/12: Rodoviária de Vitória
  • 14/12: Cariacica
Para mais informações, acesse o site do Natal Iluminado.

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