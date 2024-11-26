Natal Iluminado da Águia Branca leva encanto natalino para cidades do ES

A magia do Natal está preparada para alegrar diversas cidades do Espírito Santo com a chegada do Natal Iluminado da Viação Águia Branca. Em sua 11ª edição, o projeto traz novamente uma experiência natalina para o público, com dois ônibus decorados e iluminados por cerca de 700 metros de luzes de LED.
Este ano, o projeto se expande para 55 localidades em seis estados, e, no Espírito Santo, a programação inclui apresentações especiais de corais e grupos musicais, além da presença do Papai Noel. Entre as atrações estão a Orquestra de Violões de Cariacica, a Banda Principal da Favela Brass, a Orquestra de Sopro/Fábrica de Cultura, entre outros.
As apresentações ocorrerão em terminais rodoviários e vilas temáticas de Natal, como a Vila Brilho de Natal em Domingos Martins, Marechal Floriano e Cariacica, proporcionando uma experiência mágica e inesquecível para todos os presentes. Haverá uma apresentação cultural especial na rodoviária de Vitória, no dia 13 de dezembro, às 19h. As atrações são gratuitas e iniciam a partir das 19h.
Confira o roteiro das cidades capixabas:
- 01/12: Nova Venécia e Barra de São Francisco
- 02/12: São Mateus
- 03/12: Linhares
- 04/12: Colatina
- 06/12: Domingos Martins
- 07/12: Venda Nova e Conceição
- 08/12: Serra
- 09/12: Afonso Cláudio
- 11/12: Vila Velha
- 12/12: Domingos Martins
- 13/12: Rodoviária de Vitória
- 14/12: Cariacica
Para mais informações, acesse o site do Natal Iluminado.