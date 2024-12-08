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Trenó ficou de lado

De barco, Papai Noel chega a Vitória e faz a festa de famílias na Praça do Papa

Bom velhinho desembarcou na Capital e conheceu a estrutura que conta com roda gigante, carrossel e túneis iluminados

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 12:08

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 dez 2024 às 12:08
As luzes de Natal na Praça do Papa, em Vitória, ganharam um detalhe ainda mais especial na noite de sábado (7). Deixando de lado o trenó, Papai Noel chegou à cidade de barco, fazendo a festa de centenas de famílias que aguardavam no local.
Em um barco decorado e iluminado para a festividade natalina, o bom velhinho desembarcou após a navegação pela baía da Capital e conheceu, junto ao público, toda a estrutura montada na Praça do Papa, que tem roda gigante, tobogã, carrossel e outros brinquedos do parque temático natalino.
A Vila Natalina ainda conta com a Casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, trenó, renas, castelo, trenzinho de Natal e até avião do bom velhinho. Além disso, a iluminação é composta por 100 pinheiros iluminados, túneis cobertos por luzes, estrelas cadentes e caixas de presentes gigantes.
A atração principal, segundo a Prefeitura de Vitória, é inédita nas festividades de Natal no Espírito Santo. O Domo Geodésico, uma experiência imersiva e mágica em um domo de 20 metros de diâmetro e 10 metros de altura, com capacidade para até 200 pessoas.
Estrutura para o Natal na Praça do Papa conta com variadas atrações
Estrutura para o Natal na Praça do Papa conta com variadas atrações Crédito: Andre Sobral / PMV
Nele, serão feitas apresentações de projeção mapeada na cúpula, com equipamentos de laser instalados em toda a estrutura. As sessões vão acontecer diariamente, das 19h às 22h, com intervalos de 30 minutos, durante toda a permanência da Vila Natalina na Praça do Papa.

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