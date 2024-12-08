De barco, Papai Noel chega a Vitória e faz a festa de famílias na Praça do Papa

As luzes de Natal na Praça do Papa, em Vitória , ganharam um detalhe ainda mais especial na noite de sábado (7). Deixando de lado o trenó, Papai Noel chegou à cidade de barco, fazendo a festa de centenas de famílias que aguardavam no local.

Em um barco decorado e iluminado para a festividade natalina, o bom velhinho desembarcou após a navegação pela baía da Capital e conheceu, junto ao público, toda a estrutura montada na Praça do Papa, que tem roda gigante, tobogã, carrossel e outros brinquedos do parque temático natalino.

A Vila Natalina ainda conta com a Casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, trenó, renas, castelo, trenzinho de Natal e até avião do bom velhinho. Além disso, a iluminação é composta por 100 pinheiros iluminados, túneis cobertos por luzes, estrelas cadentes e caixas de presentes gigantes.

A atração principal, segundo a Prefeitura de Vitória, é inédita nas festividades de Natal no Espírito Santo. O Domo Geodésico, uma experiência imersiva e mágica em um domo de 20 metros de diâmetro e 10 metros de altura, com capacidade para até 200 pessoas.

Estrutura para o Natal na Praça do Papa conta com variadas atrações Crédito: Andre Sobral / PMV