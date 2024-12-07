Banhistas lotam praia de Vitória para ver soltura de tartaruga-verde

Uma tartaruga-verde reuniu um grupo de banhistas na Praia Funda, Praça do Papa, Enseada do Suá, em Vitória . Isso porque, por volta das 10h30 deste sábado (7), o animal retornou ao mar após um período em reabilitação.

Vídeos feitos pela estagiária Lídia Pereira, que estava no local para acompanhar a soltura, mostram o momento emocionante. O réptil foi colocado na areia da praia e, aos poucos, entrou no mar depois de um período longe de "casa’’. "Muita gente foi a praia especificamente para ver a tartaruga. Eu usei o aquaviário para ir de Vila Velha para Vitória e praticamente todo mundo que estava na lancha tinha o mesmo objetivo", disse Lídia.

A cena era tão aguardada que uma professora chegou a levar a turma para a qual dá aula para assistir ao momento. Quando a tartaruga entrou no mar, todos bateram palmas, animados com a nova vida do bicho.

Pouco antes, técnicos do Tamar, projeto conservacionista brasileiro que atua na preservação das tartarugas-marinhas ameaçadas de extinção, mostraram o animal mais de perto para quem havia parado para ver a soltura. A tartaruga ficou um tempo com o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) e, após sua recuperação, a Fundação Projeto Tamar e o Ipram fizeram o retorno dela ao mar.

Onde elas vivem

A tartaruga-verde ou tartaruga-aruanã atualmente não está em risco de extinção, mas é considerada uma espécie em perigo. Seu habitat são as águas costeiras, ilhas ou baías onde estão protegidas, sendo raramente avistadas em alto-mar. Chegam a pesar mais de 200 quilos e recebem esse nome pela coloração esverdeada das placas laterais de queratina no casco, quando adultas.