Como ouvir (de graça) os sambas do Carnaval 2025 do ES

Faltando pouco mais de dois meses para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória
2025, já é possível aquecer os tamborins escutando os sambas de enredo das agremiações do Grupo Especial pelos aplicativos de streaming, como Spotify e Deezer.
O samba capixaba tem cruzado fronteiras. Moradores dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Romênia, Itália, Espanha, Canadá, Uruguai, Argentina, além do Brasil, já deram o play nas composições das agremiações conforme levantamento divulgado pela Liesge, a liga das escolas de samba.
Estão presentes no EP os sambas-enredo de todas as escolas do Grupo Especial
. A ordem das sete composições das agremiações é: Mocidade Unida da Glória (MUG), Independente de Boa Vista, Unidos da Piedade, Chegou o Que Faltava, Unidos de Jucutuquara, Novo Império e Imperatriz do Forte.
As canções podem ser ouvidas pelo Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music e Amazon Music. É só entrar e digitar: Carnaval de Vitória 2025.
Desde 2021, a Liesge tem um perfil distribuidor nas mídias digitais, permitindo uma distribuição independente das músicas. O trabalho inclui o cadastro de toda a discografia do Carnaval desde 1990, um projeto que deve ser concluído até o primeiro semestre de 2025.