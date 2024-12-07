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Leonel Ximenes

Como ouvir (de graça) os sambas do Carnaval 2025 do ES

Estão presentes no EP os sambas-enredo de todas as escolas do Grupo Especial

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

07 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Novo Império desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Ritmistas de tamborins da Novo Império desfilam no Sambão do Povo  Crédito: Rodrigo Gavini
Faltando pouco mais de dois meses para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2025, já é possível aquecer os tamborins escutando os sambas de enredo das agremiações do Grupo Especial pelos aplicativos de streaming, como Spotify e Deezer.
O samba capixaba tem cruzado fronteiras. Moradores dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Romênia, Itália, Espanha, Canadá, Uruguai, Argentina, além do Brasil, já deram o play nas composições das agremiações conforme levantamento divulgado pela Liesge, a liga das escolas de samba.
Estão presentes no EP os sambas-enredo de todas as escolas do Grupo Especial. A ordem das sete composições das agremiações é: Mocidade Unida da Glória (MUG), Independente de Boa Vista, Unidos da Piedade, Chegou o Que Faltava, Unidos de Jucutuquara, Novo Império e Imperatriz do Forte.
As canções podem ser ouvidas pelo Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music e Amazon Music. É só entrar e digitar: Carnaval de Vitória 2025.
Desde 2021, a Liesge tem um perfil distribuidor nas mídias digitais, permitindo uma distribuição independente das músicas. O trabalho inclui o cadastro de toda a discografia do Carnaval desde 1990, um projeto que deve ser concluído até o primeiro semestre de 2025.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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