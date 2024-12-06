"Árvore que Canta" promete encantar Vitória com celebração de Natal; veja datas

Espetáculo da "Árvore que Canta" terá diversas surpresas deste ano Crédito: Ivanielze Andrade

A Primeira Igreja Batista de Vitória se prepara para mais uma edição do projeto Árvore que Canta, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, sempre às 20h, com entrada gratuita, no Centro de Vitória. A apresentação é uma celebração natalina que une música, emoção e tradição, atraindo todos os públicos para a igreja, que se transforma em um palco de fé e cultura.

A coordenadora musical do projeto, Edinea Stikkan, compartilhou detalhes sobre o espetáculo, que já está sendo preparado desde julho. "Estamos ensaiando há meses. Serão 69 pessoas no coral, que formarão a árvore, e ainda teremos um coral infantil com 60 crianças", disse.

"Árvore que Canta" acontece na Primeira Igreja Batista de Vitória Crédito: Ivanielze Andrade

O evento deste ano é especial, em comemoração aos 25 anos de história do projeto. Como forma de homenagear essa trajetória, a Árvore que Canta contará com músicas que marcaram essa jornada, além de quatro músicas inéditas.

O espetáculo terá 13 músicas no total e, como novidade, uma surpresa será apresentada completamente no escuro, criando uma atmosfera única e repleta de emoções. A dinâmica do evento, segundo Edinea, é um grande desafio, principalmente pelo esforço físico e espiritual envolvidos na preparação do grupo.

Apresentação da "Árvore que Canta" terá 13 músicas, sendo quatro inéditas Crédito: Ivanielze Andrade

Para garantir a participação no evento, a comunidade poderá retirar ingressos a partir da próxima segunda-feira (9). A distribuição será feita de forma gratuita, sendo necessário levar 1kg de alimento não perecível por convite. Os ingressos também estarão disponíveis online, por meio do Sympla, com limite de dois ingressos por pessoa.

A Árvore que Canta é mais do que um simples espetáculo musical. É uma celebração da história do Natal, com o objetivo de levar ao público uma compreensão mais profunda da mensagem de Jesus e da sua vinda ao mundo. "Queremos que as pessoas saiam do evento com ainda mais entendimento sobre a importância de Jesus", afirmou Edinea, ressaltando que a mensagem principal do evento é o nascimento de Cristo.

A "Árvore que Canta" ainda conta com apresentações musciais Crédito: Ivanielze Andrade

A Primeira Igreja Batista de Vitória espera que o evento seja uma grande oportunidade para fortalecer a fé e celebrar a união da comunidade, além de proporcionar um espetáculo que ficará na memória dos participantes.

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