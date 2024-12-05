Árvores de Natal criativas vão de bexigas a guarda-chuva quebrado; inspire-se

Árvore de Natal criativa faz sucesso no Instagram e no TikTok Crédito: Reprodução/Instagram/@taysreis/TikTok/@paulalevy

A decoração natalina ganha novos ares com árvores de Natal criativas que fogem do tradicional. Este ano, as tendências incluem soluções sustentáveis e decorativas, como uma árvore feita com um guarda-chuva quebrado e outra pendurada na parede, ideias que prometem encantar pela originalidade.

A árvore de guarda-chuva, por exemplo, transforma o objeto inutilizado em uma estrutura para pendurar luzes, bolas e enfeites. Já a versão de parede é perfeita para espaços pequenos, utilizando galhos, cordas ou fitas para criar o formato de uma árvore com enfeites distribuídos verticalmente.

Nas redes sociais, como Instagram e TikTok, há tutoriais inspiradores que mostram como criar essas e outras árvores criativas. Vale reaproveitar materiais de casa, como livros, luzes pisca-pisca ou até mesmo utensílios de cozinha, para personalizar a decoração.

Aproveite para unir praticidade e estilo com essas ideias e surpreender os convidados com uma decoração natalina cheia de personalidade. Confira abaixo uma lista com diversas árvores para você se inspirar:

BEXIGAS

SUSPENSA E LEVE

GUARDA-CHUVA QUEBRADO

GALHOS

#DecoraçãoNatalina #ÁrvoreDeGalhosSecos #Sustentabilidade #EspíritoNatalino ♬ som original - Keleen Schmidt @keleenarquitetura ?? Bem vindo DEZEMBRO! ?? Hoje quero compartilhar com você minha árvore de natal, uma ideia super criativa para decorar a casa nesta época tão especial. Que tal uma árvore de Natal feita com galhos secos? ?✨ Além de ser uma opção sustentável, essa árvore traz um charme rústico e único para o ambiente. Basta encontrar alguns galhos secos, de diferentes tamanhos, (eu usei galhos de jabuticabeira) e montar sua própria árvore de Natal personalizada. ?? Compartilhe nos comentários suas ideias de decoração natalina. Quem dizer essa árvore com galhos secos me marca quero ver como ficou! ❤️? #Natal

BASE CRIATIVA

PRESA NA PAREDE

GIRASSÓIS

BORBOLETAS GIGANTES

INVERTIDA