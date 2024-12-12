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Centro de Vitória

Catedral e Praça Costa Pereira recebem projeções e concertos de Natal

Programação inclui projeção mapeada, atividades culturais e concertos natalinos na fachada do prédio do Sebrae/ES; confira todos os detalhes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 16:09

Centro de Vitória terá uma programação especial de Natal em 2024
Centro de Vitória terá uma programação especial de Natal em 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@catedralvix/Marcella Andrade
A programação natalina do Centro de Vitória está demais. Prova disso, é o evento “Natal Luzes no Centro”, que promete transformar o coração da capital em um verdadeiro espetáculo com projeções mapeadas, concertos e atividades culturais, na fachada do Sebrae/ES, na Praça Costa Pereira.
Corais vão se apresentar diretamente das janelas do edifício, entre os dias 14 e 22 de dezembro. Além disso, o local terá ainda um palco para shows em frente ao Hub ES+ e atrações no Centro Cultural Sesc Glória. Para as famílias, personagens natalinos animam as noites, e expositores de artesanato e food trucks garantem o clima festivo.
Centro de Vitória recebe evento especial no prédio do Sebrae
Centro de Vitória recebe evento especial no prédio do Sebrae Crédito: Marcella Andrade
O evento é aberto ao público com a contribuição simbólica de 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo para doação. A campanha solidária é em parceria com o Mesa Brasil e a Catedral Metropolitana de Vitória.
E por falar em Catedral Metropolitana, as famosas projeções mapeadas retornam mais uma vez na fachada da igreja, trazendo histórias natalinas e o nascimento de Jesus. As sessões acontecem nos dias 13 a 15, 20 a 23, e 27 a 29 de dezembro, em horários escalonados das 19h30 às 21h.
Uma cantina na Praça da Catedral vai complementar a experiência. Vale lembrar que essa é uma programação acessível e gratuita, fazendo com que “Natal Luzes no Centro” e a projeção mapeada da Catedral reforce ainda mais o espírito natalino e movimente o comércio local.

SERVIÇO

  • PROGRAMAÇÃO SEBRAE
  • 14/12 – Sábado
  • Mercado da Capixaba:
  • 9h às 16h – Zepelim Chave de Ouro
  • 16h às 22h – Festival Arqcult
  • Centro Cultural Sesc Glória:
  • 20h - Concerto de Natal - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Mart’nália

  • 16/12 - Segunda-feira
  • Praça Costa Pereira:
  • 18h - Intervenção Artística Personagem de Natal
  • 19h - Prédio Sebrae - Orquestra Sonatha

  • 17/12 - Terça-feira
  • Praça Costa Pereira:
  • 18h - Intervenção Artística Personagem de Natal
  • 19h -  Prédio Sebrae - Orquestra de Violão
  • 19h30 – Prédio Sebrae - Coral infantil da FAFI - maestrina Nara Camacho
  • Centro Cultural Sesc Glória:
  • 20h - Concerto e Musical Amazing Tenor in Concert

  • 18/12 - Quarta-feira
  • Praça Costa Pereira:
  • 18h - Intervenção Artística Personagem de Natal
  • 19h – Prédio Sebrae - Orquestra Sonatha
  • 19h30 - Prédio Sebrae - Serenata da Favela
  • Centro Cultural Sesc Glória:
  • 20h - Concerto Magia do Natal com Coral SESC - maestro Inarlei Carletti

  • 19/12 - Quinta-feira
  • Mercado da Capixaba:
  • 18h às 0h – Projeto Chorinho da Capixaba
  • Praça Costa Pereira:
  • 18h - Intervenção Artística Personagem de Natal
  • 19h - Prédio Sebrae - Grupo Brasità - Maestro Max Coutinho
  • Centro Cultural Sesc Glória:
  • 19h30 - Exibição do filme Amazônia com a palestra de Sebastião Salgado e Lelia Salgado

  • 20/12 - Sexta-feira
  • Praça Costa Pereira:
  • 18h - Intervenção Artística Personagem de Natal
  • 19h - Prédio Sebrae - Coral Sebrae em Canto
  • 19h30 - Palco Sebrae - Banda Back to The Past

  • 21/12 - Sábado
  • Mercado da Capixaba:
  • 18h às 19h – Coro Moxuara músicas natalinas e italiana
  • Centro Triplex Vermelho: 
  • 19h - Apresentações nas sacadas com o Coralivre Jaceguay Lins e Coral da Ufes - Maestro Jean Molinari
  • Centro Cultural Sesc Glória:
  • 20h - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com a participação da mezzo soprano Priscila Olegário

  • 22/12 – Domingo
  • Mercado da Capixaba:
  • 18h às 19h – Orquestra Natalina
  • Centro Cultural Sesc Glória:
  • 18h - Concerto de Natal Instituto de Todos os Cantos

  • 23/12 – Segunda-feira
  • Mercado da Capixaba:
  • 18h às 19h – Quarteto de Cordas
  • PROGRAMAÇÃO CATEDRAL 
  •  Projeções mapeadas 
  • Onde: Catedral Metropolitana de Vitória, Centro de Vitória
  • Dias: 13 a 15, 20 a 23, e 27 a 29 de dezembro
  • Horários: 19h30, 20h, 20h30, 21h

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