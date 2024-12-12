Catedral e Praça Costa Pereira recebem projeções e concertos de Natal

A programação natalina do Centro de Vitória está demais. Prova disso, é o evento “Natal Luzes no Centro”, que promete transformar o coração da capital em um verdadeiro espetáculo com projeções mapeadas, concertos e atividades culturais, na fachada do Sebrae/ES, na Praça Costa Pereira.
Corais vão se apresentar diretamente das janelas do edifício, entre os dias 14 e 22 de dezembro. Além disso, o local terá ainda um palco para shows em frente ao Hub ES+ e atrações no Centro Cultural Sesc Glória. Para as famílias, personagens natalinos animam as noites, e expositores de artesanato e food trucks garantem o clima festivo.
O evento é aberto ao público com a contribuição simbólica de 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo para doação. A campanha solidária é em parceria com o Mesa Brasil e a Catedral Metropolitana de Vitória.
E por falar em Catedral Metropolitana, as famosas projeções mapeadas retornam mais uma vez na fachada da igreja, trazendo histórias natalinas e o nascimento de Jesus. As sessões acontecem nos dias 13 a 15, 20 a 23, e 27 a 29 de dezembro, em horários escalonados das 19h30 às 21h.
Uma cantina na Praça da Catedral vai complementar a experiência. Vale lembrar que essa é uma programação acessível e gratuita, fazendo com que “Natal Luzes no Centro” e a projeção mapeada da Catedral reforce ainda mais o espírito natalino e movimente o comércio local.
SERVIÇO
- PROGRAMAÇÃO SEBRAE
- 14/12 – Sábado
- Mercado da Capixaba:
- 9h às 16h – Zepelim Chave de Ouro
- 16h às 22h – Festival Arqcult
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 20h - Concerto de Natal - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Mart’nália
- 16/12 - Segunda-feira
- Praça Costa Pereira:
- 18h - Intervenção Artística Personagem de Natal
- 19h - Prédio Sebrae - Orquestra Sonatha
- 17/12 - Terça-feira
- Praça Costa Pereira:
- 18h - Intervenção Artística Personagem de Natal
- 19h - Prédio Sebrae - Orquestra de Violão
- 19h30 – Prédio Sebrae - Coral infantil da FAFI - maestrina Nara Camacho
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 20h - Concerto e Musical Amazing Tenor in Concert
- 18/12 - Quarta-feira
- Praça Costa Pereira:
- 18h - Intervenção Artística Personagem de Natal
- 19h – Prédio Sebrae - Orquestra Sonatha
- 19h30 - Prédio Sebrae - Serenata da Favela
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 20h - Concerto Magia do Natal com Coral SESC - maestro Inarlei Carletti
- 19/12 - Quinta-feira
- Mercado da Capixaba:
- 18h às 0h – Projeto Chorinho da Capixaba
- Praça Costa Pereira:
- 18h - Intervenção Artística Personagem de Natal
- 19h - Prédio Sebrae - Grupo Brasità - Maestro Max Coutinho
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 19h30 - Exibição do filme Amazônia com a palestra de Sebastião Salgado e Lelia Salgado
- 20/12 - Sexta-feira
- Praça Costa Pereira:
- 18h - Intervenção Artística Personagem de Natal
- 19h - Prédio Sebrae - Coral Sebrae em Canto
- 19h30 - Palco Sebrae - Banda Back to The Past
- 21/12 - Sábado
- Mercado da Capixaba:
- 18h às 19h – Coro Moxuara músicas natalinas e italiana
- Centro Triplex Vermelho:
- 19h - Apresentações nas sacadas com o Coralivre Jaceguay Lins e Coral da Ufes - Maestro Jean Molinari
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 20h - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com a participação da mezzo soprano Priscila Olegário
- 22/12 – Domingo
- Mercado da Capixaba:
- 18h às 19h – Orquestra Natalina
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 18h - Concerto de Natal Instituto de Todos os Cantos
- 23/12 – Segunda-feira
- Mercado da Capixaba:
- 18h às 19h – Quarteto de Cordas
- PROGRAMAÇÃO CATEDRAL
- Projeções mapeadas
- Onde: Catedral Metropolitana de Vitória, Centro de Vitória
- Dias: 13 a 15, 20 a 23, e 27 a 29 de dezembro
- Horários: 19h30, 20h, 20h30, 21h