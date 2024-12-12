Catedral e Praça Costa Pereira recebem projeções e concertos de Natal

Centro de Vitória terá uma programação especial de Natal em 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@catedralvix/Marcella Andrade

A programação natalina do Centro de Vitória está demais. Prova disso, é o evento “Natal Luzes no Centro”, que promete transformar o coração da capital em um verdadeiro espetáculo com projeções mapeadas, concertos e atividades culturais, na fachada do Sebrae/ES, na Praça Costa Pereira.

Corais vão se apresentar diretamente das janelas do edifício, entre os dias 14 e 22 de dezembro. Além disso, o local terá ainda um palco para shows em frente ao Hub ES+ e atrações no Centro Cultural Sesc Glória. Para as famílias, personagens natalinos animam as noites, e expositores de artesanato e food trucks garantem o clima festivo.

Centro de Vitória recebe evento especial no prédio do Sebrae Crédito: Marcella Andrade

O evento é aberto ao público com a contribuição simbólica de 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo para doação. A campanha solidária é em parceria com o Mesa Brasil e a Catedral Metropolitana de Vitória.

E por falar em Catedral Metropolitana, as famosas projeções mapeadas retornam mais uma vez na fachada da igreja, trazendo histórias natalinas e o nascimento de Jesus. As sessões acontecem nos dias 13 a 15, 20 a 23, e 27 a 29 de dezembro, em horários escalonados das 19h30 às 21h.

Uma cantina na Praça da Catedral vai complementar a experiência. Vale lembrar que essa é uma programação acessível e gratuita, fazendo com que “Natal Luzes no Centro” e a projeção mapeada da Catedral reforce ainda mais o espírito natalino e movimente o comércio local.

SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO SEBRAE

14/12 – Sábado

Mercado da Capixaba:

9h às 16h – Zepelim Chave de Ouro

16h às 22h – Festival Arqcult

Centro Cultural Sesc Glória:

20h - Concerto de Natal - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Mart’nália





16/12 - Segunda-feira

Praça Costa Pereira:

18h - Intervenção Artística Personagem de Natal

19h - Prédio Sebrae - Orquestra Sonatha





17/12 - Terça-feira

Praça Costa Pereira:

18h - Intervenção Artística Personagem de Natal

19h - Prédio Sebrae - Orquestra de Violão

19h30 – Prédio Sebrae - Coral infantil da FAFI - maestrina Nara Camacho

Centro Cultural Sesc Glória:

20h - Concerto e Musical Amazing Tenor in Concert





18/12 - Quarta-feira

Praça Costa Pereira:

18h - Intervenção Artística Personagem de Natal

19h – Prédio Sebrae - Orquestra Sonatha

19h30 - Prédio Sebrae - Serenata da Favela

Centro Cultural Sesc Glória:

20h - Concerto Magia do Natal com Coral SESC - maestro Inarlei Carletti





19/12 - Quinta-feira

Mercado da Capixaba:

18h às 0h – Projeto Chorinho da Capixaba

Praça Costa Pereira:

18h - Intervenção Artística Personagem de Natal

19h - Prédio Sebrae - Grupo Brasità - Maestro Max Coutinho

Centro Cultural Sesc Glória:

19h30 - Exibição do filme Amazônia com a palestra de Sebastião Salgado e Lelia Salgado





20/12 - Sexta-feira

Praça Costa Pereira:

18h - Intervenção Artística Personagem de Natal

19h - Prédio Sebrae - Coral Sebrae em Canto

19h30 - Palco Sebrae - Banda Back to The Past





21/12 - Sábado

Mercado da Capixaba:

18h às 19h – Coro Moxuara músicas natalinas e italiana

Centro Triplex Vermelho:

19h - Apresentações nas sacadas com o Coralivre Jaceguay Lins e Coral da Ufes - Maestro Jean Molinari

Centro Cultural Sesc Glória:

20h - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com a participação da mezzo soprano Priscila Olegário





22/12 – Domingo

Mercado da Capixaba:

18h às 19h – Orquestra Natalina

Centro Cultural Sesc Glória:

18h - Concerto de Natal Instituto de Todos os Cantos





23/12 – Segunda-feira

Mercado da Capixaba:

18h às 19h – Quarteto de Cordas