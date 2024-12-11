Dicas para a ceia

4 receitas práticas com peixe para o Natal

Aprenda a preparar opções deliciosas com esse ingrediente para encantar os seus convidados
Portal Edicase

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 13:44

Salmão assado com batatas (Imagem: Marian Weyo | Shutterstock)
Para quem busca opções leves, sofisticadas e repletas de sabor para a ceia de Natal, os peixes são a escolha perfeita! Além de deliciosos, eles são ricos em nutrientes como ômega-3, proteínas de alta qualidade e vitaminas essenciais, que oferecem diversos benefícios para a saúde.
Eles ainda são versáteis e harmonizam perfeitamente com os ingredientes típicos das festas. Abaixo, confira como preparar receitas práticas com peixe para o Natal!

Salmão assado com batatas

Ingredientes:

  • 4 postas de salmão
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 50 ml de vinho branco seco
  • 6 batatas descascadas e cortadas em rodelas
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alho, cebola e vinho branco. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por 20 minutos. Após, regue uma assadeira com azeite e disponha as batatas sobre ela. Cubra com as postas de salmão e espalhe a manteiga sobre elas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Peixe recheado com farofa de camarão

Ingredientes:

Peixe
  • 1 peixe inteiro, sem espinhas e aberto para rechear
  • Suco de 1 limão
  • 3 dentes de alho descascasos e picados
  • 1 ramo de coentro picado
  • Sal a gosto
Farofa
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 1 xícara de chá de bacon cortado em cubos
  • 1 cebola descascasa e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 xícara de chá de camarões limpos
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
  • Raspas de 1 limão
  • Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com o suco de limão, o alho, o coentro e o sal. Cubra com plástico-filme e deixe marinar durante o preparo do recheio.
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o bacon e frite. Acrescente a cebola, o alho e o camarão e refogue até dourar. Depois, junte a farinha de mandioca e mexa até ficar crocante. Desligue o fogo e tempere com o coentro, as raspas de limão e o sal. Recheie o peixe com a mistura e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.
Postas de carpa empanadas (Imagem: zi3000 | Shutterstock)
Postas de carpa empanadas Crédito: zi3000 | Shutterstock

Postas de carpa empanadas

Ingredientes:

  • 4 postas de carpa
  • Suco de 1 limão
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Alecrim, fatias de limão siciliano e estrela-de-anis para decorar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em água corrente, lave as postas de carpa e seque-as com papel-toalha. Transfira para um recipiente e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por 30 minutos. Enquanto isso, em três recipientes diferentes, coloque a farinha de trigo, os ovos e a farinha de rosca. Passe cada posta de carpa na farinha de trigo, mergulhe nos ovos e finalize cobrindo com a farinha de rosca. Reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha as postas sobre ela e frite até dourar. Retire do óleo e coloque em um recipiente forrado com papel-toalha para escorrer o excesso de gordura. Sirva decorado com fatias de limão, ramos de alecrim e estrela-de-anis.

Salpicão de peixe

Ingredientes:

  • 1,5 kg de filé de dourado cozido e desfiado
  • 395 g de milho-verde
  • 450 g de palmito picado
  • 1 xícara de chá de azeitonas verdes sem caroço e picadas
  • 1 xícara de chá de azeitonas pretas sem caroço e picadas
  • 500 g de batatas descascadas, cozidas e picadas
  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 400 g de maionese
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peixe e o sal e refogue por 3 minutos. Junte as cenouras, as batatas, o milho-verde, as azeitonas e o palmito e refogue por 5 minutos.
Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um recipiente com tampa. Por último, coloque a maionese e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

