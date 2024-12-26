Na TV Gazeta, Ney Latorraca brincou com fã capixaba que o chamou de 'Neyla'

Veja o vídeo na íntegra no fim da matéria. Falecido nesta quinta-feira (26), o ator e diretor Ney Latorraca já esteve no Espírito Santo para uma ocasião especial. Em 2010, ele foi o homenageado do 17º Vitória Cine Vídeo, onde recebeu o Troféu Marlin Azul pela sua contribuição às artes no Brasil. E durante sua vinda ao Estado, Ney participou do programa Conexão Geral, da TV Gazeta.

Na época, o ator tinha 66 anos quando foi convidado para um bate-papo no programa comandado por Renato Costa Neto. A entrevista, que durou cerca de dez minutos, contou com um episódio um tanto quanto engraçado. Uma moça de nome Edna, que estava na plateia, fez uma pergunta para Ney. No entanto, acabou chamando o ator de ‘Neyla’, juntando seu nome e sobrenome.

“Eu queria saber, Neyla, como começou a sua carreira na TV?”, disse a mulher na plateia. Na sequência, o artista respondeu que esse não era o nome dele. “Primeiro, meu nome não é Neyla, é Ney Latorraca. É Ney... respira... Latorraca”, brincou.

Programa Conexão Geral, em 2010, recebeu o ator Ney Latorraca Crédito: Cedoc/TV Gazeta

Ao final da entrevista, Ney voltou ao assunto do nome errado e continuou brincando com a fã da plateia. “Ficaria horas aqui como público dos ‘Neylas’. Vou processar essa moça aí, vou acabar com a vida dela (risos). Deixa eu dar um beijo na Edna”, disse.

Ney Latorraca brincou com Edna, a fã capixaba que o chamou de 'Neyla' Crédito: Cedoc/TV Gazeta

Confusões à parte, o papo com "Ney, respira, Latorraca", em terras capixabas, rendeu bastante. O ator relembrou seus personagens marcantes na TV e no cinema brasileiro, deu dicas para os estudantes de audiovisual do Espírito Santo e contou qual era o segredo para ficar tanto tempo na dramaturgia.

“Eu mantenho dentro de mim a minha crença. Ela está viva. Por isso que eu aposto muito no humor, gosto de levar alegria para as pessoas. E no meu caso, para poder sobreviver eu comecei a representar. Eu não venho de nenhum programa de celebridade, sou um ator brasileiro autentico”, frisou Ney.

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