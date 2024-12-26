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Luto

Ney Latorraca fez testamento há mais de 3 anos

Retiro dos Artistas e Grupo de Apoio às Crianças com AIDS, de Santos, serão beneficiados; 'Está no meu testamento, fiz questão'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 10:08

O ator e diretor Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta-feira, 26
O ator e diretor Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta-feira, 26 Crédito: Zulmair Rocha/Folhapress
Ney Latorraca, que morreu na manhã desta quinta-feira (26), deixou testamento pronto.
A herança do artista ficaria para instituições como o Retiro dos Artistas e a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação). "É um desejo da minha mãe também. Acho que é assim que tem que ser", disse em entrevista ao jornal Extra em 2021.
Ele contou que seu patrimônio foi construído principalmente com o trabalho no teatro, especialmente "O Mistério de Irma Vap", que ficou 11 anos em cartaz. "O que eu ganhei com o teatro tem que voltar para essas causas. Essa é a missão do artista, pelo menos para mim".
MORTE
O ator e diretor Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Internado desde 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, Ney não resistiu a uma sepse pulmonar, desencadeada pelo agravamento de um câncer de próstata.
Natural de Santos, São Paulo, e nascido em 25 de julho de 1944, Ney começou sua trajetória artística ainda na infância, participando de programas de rádio e televisão. Em 1975, estreou na TV Globo na novela "Escalada" e, ao longo de sua carreira, imortalizou personagens marcantes como o vampiro Vlad, de "Vamp" (1991), e o hilariante Barbosa, de "TV Pirata" (1988).
Diagnosticado com câncer de próstata em 2019, Ney passou por uma cirurgia para remoção da glândula, mas a doença retornou com metástase em agosto deste ano. Ele deixa o marido, o ator Edi Botelho, com quem era casado há três décadas. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

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