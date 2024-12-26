Morre o ator Ney Latorraca, aos 80 anos, no Rio de Janeiro

O ator e diretor Ney Latorraca Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress

O ator e diretor Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Internado desde 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, Ney não resistiu a uma sepse pulmonar, desencadeada pelo agravamento de um câncer de próstata.

Natural de Santos, São Paulo, e nascido em 25 de julho de 1944, Ney começou sua trajetória artística ainda na infância, participando de programas de rádio e televisão. Em 1975, estreou na TV Globo na novela "Escalada" e, ao longo de sua carreira, imortalizou personagens marcantes como o vampiro Vlad, de "Vamp" (1991), e o hilariante Barbosa, de "TV Pirata" (1988).

Diagnosticado com câncer de próstata em 2019, Ney passou por uma cirurgia para remoção da glândula, mas a doença retornou com metástase em agosto deste ano. Ele deixa o marido, o ator Edi Botelho, com quem era casado há três décadas. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Ney enfrentava um câncer de próstata e faleceu no Rio de Janeiro Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

Sua morte representa uma grande perda para a cultura brasileira. Ney Latorraca será lembrado por sua versatilidade e por um legado inestimável nas artes cênicas do país.

NEY LATORRACA: A TRAJETÓRIA DE UM ÍCONE DAS ARTES BRASILEIRAS

Ney Latorraca, nascido em 25 de julho de 1944, em Santos, São Paulo, foi um dos atores mais versáteis e carismáticos do Brasil. Com mais de cinco décadas dedicadas à televisão, teatro e cinema, ele se consolidou como uma figura ímpar na cultura nacional, conhecido por seu talento inconfundível e sua habilidade de transitar entre o drama e a comédia com maestria.

INFÂNCIA E INÍCIO DA CARREIRA

Filho de um maestro e de uma atriz amadora, Ney cresceu em um ambiente artístico que moldou sua paixão pelo palco. Começou sua carreira ainda na infância, participando de programas de rádio e, posteriormente, de televisão. Após estudar artes cênicas, fez sua estreia profissional no teatro, chamando a atenção pela intensidade de suas atuações.

O ator e diretor Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta-feira, 26 Crédito: Zulmair Rocha/UOL/Folhapress

CONSAGRAÇÃO NA TV

A estreia na TV Globo aconteceu em 1975, na novela Escalada. Desde então, Ney acumulou uma série de papéis inesquecíveis, especialmente em novelas e programas humorísticos. Entre seus trabalhos mais memoráveis estão o vampiro Vlad, de Vamp (1991), que marcou gerações com seu humor afiado, e o irreverente Barbosa, do humorístico TV Pirata (1988). Sua versatilidade também brilhou em obras dramáticas, como Memorial de Maria Moura (1994), onde interpretou o complexo personagem Padre José Maria.

ATUAÇÃO NO TEATRO E NO CINEMA

No teatro, Ney foi um ator consagrado, protagonizando montagens como O Mistério de Irma Vap, que se tornou um marco em sua carreira, permanecendo em cartaz por mais de 11 anos. No cinema, destacou-se em filmes como A Ópera do Malandro (1986) e Tieta do Agreste (1996), mostrando sua capacidade de se reinventar em diferentes formatos.

LEGADO E RECONHECIMENTO

Ao longo da carreira, Ney Latorraca acumulou prêmios e homenagens, sendo considerado um dos maiores atores de sua geração. Sua personalidade irreverente e inteligência cênica conquistaram fãs e colegas de profissão, que o admiravam não apenas por seu talento, mas também por sua dedicação ao ofício.

O ator e diretor Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta-feira, 26 Crédito: Reprodução/Instagram/@antonioneylatorraca

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