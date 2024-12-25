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Celebração

Faustão reaparece em foto de Natal com a família

Fausto Silva esteve celebrando com a família na noite de Natal e seu filho João Silva registrou e postou o momento nas suas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 18:17

Faustão passa Natal com os filhos e esposa
Faustão passa Natal com os filhos e esposa Crédito: Reprdoução @joaosilva
Fausto Silva esteve celebrando com a família na noite de Natal e seu filho João Silva registrou e postou o momento nas suas redes sociais. Além de Faustão e João, aparecem na foto os filhos Lara e Rodrigo e a mulher do apresentador, Luciana Cardoso.
No post, o filho de Faustão escreveu: "Que este Natal seja repleto de sorrisos, abraços e bênçãos para todos vocês!".
Faustão, que passou por dois transplantes entre 2023 e 2024, não costuma aparecer em fotos com os familiares nas redes sociais.
Em novembro, João Silva atualizou sobre o estado de saúde do pai. "Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo", comentou.
João Silva, que também é apresentador, detalhou que o pai não está "perfeito", mas tem tido evolução. "[Não está] vivendo da forma que ele gostaria de estar vivendo, fazendo tudo o que gostaria, mas cada dia ele pode fazer um pouco mais. Essa é grande alegria do processo", afirmou.
Em agosto, Faustão deu uma entrevista ao Fantástico em que comentou sobre seu estado de saúde. "Estou com um coração de um atleta de 35 anos. Agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria e do resto, da parte física", brincou à época.

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