Faustão reaparece em foto de Natal com a família

Faustão passa Natal com os filhos e esposa Crédito: Reprdoução @joaosilva

Fausto Silva esteve celebrando com a família na noite de Natal e seu filho João Silva registrou e postou o momento nas suas redes sociais. Além de Faustão e João, aparecem na foto os filhos Lara e Rodrigo e a mulher do apresentador, Luciana Cardoso.

No post, o filho de Faustão escreveu: "Que este Natal seja repleto de sorrisos, abraços e bênçãos para todos vocês!".

Faustão, que passou por dois transplantes entre 2023 e 2024, não costuma aparecer em fotos com os familiares nas redes sociais.

Em novembro, João Silva atualizou sobre o estado de saúde do pai. "Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo", comentou.

João Silva, que também é apresentador, detalhou que o pai não está "perfeito", mas tem tido evolução. "[Não está] vivendo da forma que ele gostaria de estar vivendo, fazendo tudo o que gostaria, mas cada dia ele pode fazer um pouco mais. Essa é grande alegria do processo", afirmou.