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Ney Latorraca foi o primeiro ator a posar nu no Brasil

"Muitos que falaram mal de mim, estão agora aí peladões, de cara limpa. Duro foi ser o primeiro", disse Ney Latorraca sobre o pioneirismo na época
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 11:53

O ator e diretor Ney Latorraca morre no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (26)
O ator e diretor Ney Latorraca morre no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (26) Crédito: le Frata/Live Images/Código 19/Folhapress
Ney Latorraca, que faleceu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, foi o primeiro ator a posar nu no Brasil.
O ator fez fotos para a revista Contigo em 1987 e, apesar de não ter sido explícito, foi bombardeado por críticas. Décadas mais tarde, com a chegada de outras revistas, posar sem roupa virou algo comum.
"Muitos que falaram mal de mim, estão agora aí peladões, de cara limpa. Duro foi ser o primeiro", disse Ney Latorraca sobre o pioneirismo na época.
Ney Latorraca participou de dezenas de produções teatrais e televisivas, atingindo milhões de brasileiros ao longo da carreira. Estava na Globo desde 1975, onde participou de "Vamp", "TV Pirata" e outros projetos audiovisuais.

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