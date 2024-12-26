Ney Latorraca foi o primeiro ator a posar nu no Brasil

O ator fez fotos para a revista Contigo em 1987 e, apesar de não ter sido explícito, foi bombardeado por críticas. Décadas mais tarde, com a chegada de outras revistas, posar sem roupa virou algo comum.
"Muitos que falaram mal de mim, estão agora aí peladões, de cara limpa. Duro foi ser o primeiro", disse Ney Latorraca sobre o pioneirismo na época.
Ney Latorraca participou de dezenas de produções teatrais e televisivas, atingindo milhões de brasileiros ao longo da carreira. Estava na Globo desde 1975, onde participou de "Vamp", "TV Pirata" e outros projetos audiovisuais.