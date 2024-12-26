Ney Latorraca foi o primeiro ator a posar nu no Brasil

O ator e diretor Ney Latorraca morre no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (26) Crédito: le Frata/Live Images/Código 19/Folhapress

O ator fez fotos para a revista Contigo em 1987 e, apesar de não ter sido explícito, foi bombardeado por críticas. Décadas mais tarde, com a chegada de outras revistas, posar sem roupa virou algo comum.

"Muitos que falaram mal de mim, estão agora aí peladões, de cara limpa. Duro foi ser o primeiro", disse Ney Latorraca sobre o pioneirismo na época.