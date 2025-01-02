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Saúde

Influencer com câncer, Isabel Veloso tem alta, mas bebê segue internado

Isabel deu à luz com 32 semanas de gestação. O parto prematuro foi planejado por causa da evolução do câncer da influenciadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 11:59

Influencer com câncer, Isabel Veloso tem alta, mas bebê segue internado
Influencer Isabel Veloso deu à luz no domingo (29) Crédito: Instagram/ isabelvelosoo
Lucas Borba, marido da influenciadora Isabel Veloso, avisou que a esposa está em casa, mas o filho Arthur segue internado.
Parto foi prematuro, mas planejado. Isabel deu à luz no domingo (29), com 32 semanas de gestação. O parto prematuro foi planejado por causa da evolução do câncer da influenciadora.
Foto do pé do bebê. Na terça (31), Lucas postou uma foto de pé do filho e escreveu agradecendo. "2024 termina com o maior presente que poderíamos receber: a vida. Nosso filho nasceu, e junto com ele, renasceu nossa esperança, nosso propósito e nossa fé."
Foi um ano de lutas intensas, de dores que pareciam insuportáveis, mas também foi o ano de lições profundas. Aprendemos que, mesmo em meio à tempestade, a vida encontra um jeito de florescer.Lucas Borba, no Instagram
Casal foi ao hospital nesta quarta. "Bom dia, pessoal. Olha a Belzinha aqui. A gente tá indo lá ver nosso bebezão. Ela vai dar mama para o bebezão agora, né? (...) A gente está andando devagarzinho porque, como ela fez cesárea, tem que andar devagar", disse Lucas nos stories.

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