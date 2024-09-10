Após polêmica, Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera

Após polêmica sobre câncer terminal, Isabel Veloso, de 18 anos, anuncia o sexo e nome do bebê que espera.
A influencer espera um menino com o marido, Lucas Borbas. "Arthur. Originário do celta 'Atorius', que significa 'urso corajoso', o nome evoca a imagem de bravura e força. Faz referência àquele que é 'agraciado por Deus'", escreveu.
'Aqueles que carregam esse nome são vistos como guerreiros espirituais, capazes de enfrentar desafios e superar obstáculos com a ajuda de Deus. Eles são considerados pessoas corajosas, determinadas e confiantes em sua fé', disse Isabel Veloso.
Veloso também se declarou para o filho. "Arthur, você é imensamente corajoso e nós já percebemos isso. Eu e o papai amamos muito, muito você, Arthur. Seu nome possui um significado tão bonito; você é escolhido por Deus. Com amor, mamãe e papai", concluiu.
Isabel foi criticada após anunciar a gravidez. No mesmo período, a médica da influencer, Melina Branco, esclareceu que ela não estava em estágio terminal, como anunciado antes, mas, sim, em cuidados paliativos. Por isso, a influencer foi acusada de mentir sobre seu estado de saúde.