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Gravidez

Após polêmica, Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera

Influenciadora foi acusada de mentir sobre seu estado de saúde após anunciar gravidez com câncer terminal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 11:10

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Isabel Veloso e o marido Lucas Borbas Crédito: Reprodução/Instagram
Após polêmica sobre câncer terminal, Isabel Veloso, de 18 anos, anuncia o sexo e nome do bebê que espera.
A influencer espera um menino com o marido, Lucas Borbas. "Arthur. Originário do celta 'Atorius', que significa 'urso corajoso', o nome evoca a imagem de bravura e força. Faz referência àquele que é 'agraciado por Deus'", escreveu.
'Aqueles que carregam esse nome são vistos como guerreiros espirituais, capazes de enfrentar desafios e superar obstáculos com a ajuda de Deus. Eles são considerados pessoas corajosas, determinadas e confiantes em sua fé', disse Isabel Veloso.
Veloso também se declarou para o filho. "Arthur, você é imensamente corajoso e nós já percebemos isso. Eu e o papai amamos muito, muito você, Arthur. Seu nome possui um significado tão bonito; você é escolhido por Deus. Com amor, mamãe e papai", concluiu.
Isabel foi criticada após anunciar a gravidez. No mesmo período, a médica da influencer, Melina Branco, esclareceu que ela não estava em estágio terminal, como anunciado antes, mas, sim, em cuidados paliativos. Por isso, a influencer foi acusada de mentir sobre seu estado de saúde.

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