Após polêmica, Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera

Isabel Veloso e o marido Lucas Borbas Crédito: Reprodução/Instagram

Após polêmica sobre câncer terminal, Isabel Veloso, de 18 anos, anuncia o sexo e nome do bebê que espera.

A influencer espera um menino com o marido, Lucas Borbas. "Arthur. Originário do celta 'Atorius', que significa 'urso corajoso', o nome evoca a imagem de bravura e força. Faz referência àquele que é 'agraciado por Deus'", escreveu.

'Aqueles que carregam esse nome são vistos como guerreiros espirituais, capazes de enfrentar desafios e superar obstáculos com a ajuda de Deus. Eles são considerados pessoas corajosas, determinadas e confiantes em sua fé', disse Isabel Veloso.

Veloso também se declarou para o filho. "Arthur, você é imensamente corajoso e nós já percebemos isso. Eu e o papai amamos muito, muito você, Arthur. Seu nome possui um significado tão bonito; você é escolhido por Deus. Com amor, mamãe e papai", concluiu.