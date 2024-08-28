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Isabel Veloso afirma que não é mais uma paciente terminal

Influenciadora conta que sua condição pede cuidados paliativos: 'A doença se estabilizou e eu tinha um tempo estimado de vida'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 14:00

Isabel Veloso está grávida de quatro meses
Isabel Veloso está grávida de quatro meses Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora Isabel Veloso, 18, viralizou nas redes sociais no início deste ano após contar que tinha um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Na época, ela afirmou que tinha apenas seis meses de vida.
No último dia 11, Isabel anunciou a gravidez do primeiro filho e a notícia gerou várias opiniões por causa do diagnóstico de câncer terminal. Com a polêmica, a médica da influenciadora, Melina Branco Behne, deu uma entrevista explicando que a situação da jovem não era tão grave quanto parecia. Nesta terça-feira (27), a influenciadora resolveu se pronunciar
Isabel disse ter recebido muitas críticas e que ficou aliviada com a situação esclarecida pela médica. "Essa é a maior prova de que eu não estava mentindo. A minha doença era terminal, eu tinha um tempo estimado de vida. Não tinha a certeza de que a doença iria se estabilizar. Ela se estabilizou e não sou uma paciente terminal. Sou uma paciente com cuidados paliativos", afirmou.
Behne explicou que o quadro clínico da Isabel agora é estável com um tumor pequeno e o crescimento estagnado. "Ela está sob cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos são uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida", concluiu a médica que contou ao Gshow. Ela reforçou ter aconselhado Isabel a evitar uma gestação.
No desabafo, Isabel Veloso falou do sonho em ser mãe. Grávida de quatro meses, ela reclamou dos ataques que vem recebendo. "Sempre quis ter filho e opiniões podem ser dadas, claro. Mas, as pessoas não têm o direito de achar que opiniões delas podem influenciar a minha vida. Também não sou uma mãe irresponsável", comentou Isabel.

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