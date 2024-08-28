Diego Alemão faz acordo por posse ilegal de arma e vai pagar R$ 10 mil

Diego Alemão deixa a delegacia após pagar fiança; ex-BBB foi preso por porte ilegal de armas Crédito: Reprodução/Band

O ex-BBB Diego Gasques, conhecido como Diego Alemão, fechou um acordo com o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) para não ser processado por posse ilegal de arma.

Diego vai pagar R$ 10 mil ao Inca (Instituto Nacional do Câncer). Ele fechou o acordo nesta terça-feira (27). A informação foi publicada inicialmente pelo Extra e confirmada ao UOL por Jeffrey Chiquini, advogado de Diego.

Defesa do ex-BBB diz que acordo não configura "confissão". "Esclarecemos que a aceitação do acordo proposto pelo Ministério Público não configura uma confissão, mas sim o exercício de um direito e benefício processual, conferido a réus primários com bons antecedentes. Diego não se furtou à responsabilidade e enfrentou a justiça de cabeça erguida", diz nota enviada à imprensa.

PRISÃO

Diego foi preso em setembro de 2023, no Rio de Janeiro, por posse ilegal de arma. Ele foi solto após pagar fiança de R$ 4 mil.

Ao sair da delegacia, foi questionado por repórteres sobre o motivo de estar com uma arma e respondeu com deboche: "Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho".