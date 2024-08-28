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Diego Alemão faz acordo por posse ilegal de arma e vai pagar R$ 10 mil

Ex-BBB fechou um acordo com o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) para não ser processado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 13:12

Diego Alemão deixa a delegacia após pagar fiança; ex-BBB foi preso por porte ilegal de armas
Diego Alemão deixa a delegacia após pagar fiança; ex-BBB foi preso por porte ilegal de armas Crédito: Reprodução/Band
O ex-BBB Diego Gasques, conhecido como Diego Alemão, fechou um acordo com o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) para não ser processado por posse ilegal de arma.
Diego vai pagar R$ 10 mil ao Inca (Instituto Nacional do Câncer). Ele fechou o acordo nesta terça-feira (27). A informação foi publicada inicialmente pelo Extra e confirmada ao UOL por Jeffrey Chiquini, advogado de Diego.
Defesa do ex-BBB diz que acordo não configura "confissão". "Esclarecemos que a aceitação do acordo proposto pelo Ministério Público não configura uma confissão, mas sim o exercício de um direito e benefício processual, conferido a réus primários com bons antecedentes. Diego não se furtou à responsabilidade e enfrentou a justiça de cabeça erguida", diz nota enviada à imprensa.

PRISÃO

Diego foi preso em setembro de 2023, no Rio de Janeiro, por posse ilegal de arma. Ele foi solto após pagar fiança de R$ 4 mil.
Ao sair da delegacia, foi questionado por repórteres sobre o motivo de estar com uma arma e respondeu com deboche: "Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho".
No dia seguinte à prisão e soltura, Diego se internou em uma clínica para reabilitação. A defesa informou que ele lidava com depressão e uso de substâncias químicas.

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