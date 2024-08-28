Luto

Ator de 'Elite' morre aos 41 anos; causa da morte não foi divulgada

Ator participou da primeira temporada da série e foi encontrado morto em uma praia na Espanha
Agência Estado

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 08:33

Julián Ortega, ator de 'Elite', morreu aos 41 anos. Crédito: Reprodução | X @uniondeactores
Julián Ortega, ator que participou da primeira temporada de Elite, morreu aos 41 anos. De acordo com o jornal El Mundo, ele foi encontrado sem vida na praia de Cádiz, em Andaluzia, na Espanha.
A morte foi anunciada pelas redes sociais do Sindicato Espanhol dos Artistas na segunda-feira, 26. "O ator Julián Ortega morre aos 41 anos. Descanse em paz. Do Sindicato dos Atores e Atrizes, as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do ator", diz comunicado publicado no X (antigo Twitter). A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.
Em Elite, Ortega interpretou um funcionário de um restaurante e colega de trabalho de Samuel (Itzan Escamilla) e Omar (Omar Ayuso).
Ortega era filho de Gloria Muñoz, atriz espanhola, e participou de mais de 20 produções, incluindo As Telefonistas, Cristo y Rey e El Pueblo.

Veja Também

Preta Gil diz que se culpava por ter câncer no intestino: 'Comecei a comprar algumas nóias'

Reconciliação entre Iza e Yuri Lima: assessoria da cantora diz 'não ter nada a declarar'

Após quase dez anos no ar, reality de culinária do GNT ganha chance na Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luto Morte
