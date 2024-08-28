Taeil deixa o grupo de k-pop NCT após acusação de 'crimes sexuais'

O cantor Taeil, do grupo NCT O cantor Taeil, do grupo NCT Crédito: mo.on_air/Instagram

O cantor sul-coreano Taeil foi removido do grupo de k-pop NCT após ser acusado de cometer crimes sexuais. Sua saída foi anunciada pela SM Entertainment, empresa responsável pelo conjunto, nesta quarta-feira (28), no X, o antigo Twitter.

Segundo o comunicado divulgado, a polícia investiga as acusações contra o artista, que está colaborando com as autoridades. Ainda não se sabe de quais crimes específicos Taeil é acusado. A SM Entertainment afirmou que vai dar novas declarações conforme a investigação avançar.

Segundo a nota, a decisão foi tomada após conversa com o cantor sul-coreano. Ainda não há detalhes sobre as acusações citadas.

Moon Tae-il, que ficou conhecido como Taeil, começou a carreira em 2015. Ele tem 30 anos e soma mais de 5,7 milhões de seguidores só no Instagram. Se lançou como artista em 2015 e foi membro do NCT e dos subgrupos NCT U e NCT 127. Como músico solo, ele fez trilhas sonoras para vários programas coreanos.

O músico, que entrou para o grupo em 2016, também tem um projeto solo.