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Polêmica

Taeil deixa o grupo de k-pop NCT após acusação de 'crimes sexuais'

Saída foi anunciada pela empresa responsável pelo conjunto, que disse que o artista colabora com as autoridades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 11:28

O cantor Taeil, do grupo NCT O cantor Taeil, do grupo NCT
O cantor Taeil, do grupo NCT O cantor Taeil, do grupo NCT Crédito: mo.on_air/Instagram
O cantor sul-coreano Taeil foi removido do grupo de k-pop NCT após ser acusado de cometer crimes sexuais. Sua saída foi anunciada pela SM Entertainment, empresa responsável pelo conjunto, nesta quarta-feira (28), no X, o antigo Twitter.
Segundo o comunicado divulgado, a polícia investiga as acusações contra o artista, que está colaborando com as autoridades. Ainda não se sabe de quais crimes específicos Taeil é acusado. A SM Entertainment afirmou que vai dar novas declarações conforme a investigação avançar.
Segundo a nota, a decisão foi tomada após conversa com o cantor sul-coreano. Ainda não há detalhes sobre as acusações citadas.
Moon Tae-il, que ficou conhecido como Taeil, começou a carreira em 2015. Ele tem 30 anos e soma mais de 5,7 milhões de seguidores só no Instagram. Se lançou como artista em 2015 e foi membro do NCT e dos subgrupos NCT U e NCT 127. Como músico solo, ele fez trilhas sonoras para vários programas coreanos.
O músico, que entrou para o grupo em 2016, também tem um projeto solo.
"Ao analisar a situação, reconhecemos que o problema é muito sério e decidimos que Taeil não poderia continuar com as atividades da equipe. Discutimos essa questão com Taeil e ficou decidido que ele será removido do grupo", diz a nota.

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